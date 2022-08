Claudia Bernal: "Me ponen como jefa narco y no es así, estoy cansada de eso"

Claudia Bernal es conocida en el ámbito judicial y policial por estar implicada en la venta de drogas. Sobre la mujer, que vive en barrio Lomas de Rocamora, pesan tres condenas, tanto en la justicia federal como provincial.Por primera vez habló con, de, y explicó que “a mí nunca me secuestraron droga. Supuestamente el tribunal dice que a mí sí me secuestran droga. A mí el juez me lleva detenida por supuesta comercialización de droga. Cuando me condenaron fue porque me secuestraron todos los vehículos, ya que estaban a nombre mío y no había cómo justificarlo”.En ese sentido, confirmó que “tuve mi paso por la vida narco. Cometí delitos de narcotráfico, pero yo no quiero saber más nada con eso. Hay una edad en la que me quiero quedar tranquila con mis hijos, con mis nietos, con mi familia”.“No quiero ocultar nada. Tuve antecedentes y me hago cargo. Yo ya cumplí una condena, no quiero saber más nada. Me critican. Hubo problemas en Villa Mabel y me acusan. Yo en su momento vendí droga por no tener para darle de comer a mis hijos, me tentó eso y se dio la conexión para hacerlo. Seguí, pero ahora hasta acá llegué, no quiero saber más nada”, expresó.La mujer dijo que “no quiero que me nombren, tengo persecución policial porque todos piensan que yo sigo en esto de la droga”.Recordó que hace tiempo se metió en la boca una bolsa con cocaína, para esconderla, y puso en peligro su vida. “Ese día había venido mi hija a tomar mate conmigo. No quería que ella se entere que yo estaba consumiendo y me tragué todo eso. En ese momento no estaba comercializando droga. Yo salí con una adicción de la Unidad Penal. Esto fue así, de ninguna manera esa droga era de otra persona. Lo hice solo para ocultarle la adicción a mis hijas”, remarcó.Aseguró que “hoy estoy dispuesta a hacer un tratamiento para terminar con la adicción. Estuve cumpliendo una condena en el penal por cinco años y dos meses. Es difícil llevar la vida dentro del penal, ahí probé la droga y por eso generé adicción. Hoy por mis hijos y mis nietos quiero salir de esto. Tengo 55 años”.“Estos días mi hija fue a comprar una gaseosa y le largaron un pitbull, la atacó. Pasó al lado de una casa donde lo mataron a mi sobrino, Miguel Bernal. Son problemas que vienen desde hace tiempo. Mi hija se trató de defender, estaba con el marido. Yo me crucé y de la desesperación de ver que el perro la tenía agarrada intenté sacárselo. El perro me mordió a mí. Nos tuvieron que llevar en ambulancia al hospital. Nos pusieron vacunas y nos mandaron reposo. A la noche hubo problemas en el barrio y todos me acusaron a mí de ir a tirotear. La hermana de la dueña del perro resultó baleada. Eso fue una pelea entre hermanos y todos me acusaron a mí”, resaltó.Y reiteró: “estoy cansada de que me acusen. Me ponen como `jefa narco` y yo no soy eso. Al proveedor narco nunca le entró la Policía. Todos los problemas del barrio me los tiran a mí. Ahora me acusan de tentativa de homicidio, me mandaron allanamiento y no tengo nada que ver”.