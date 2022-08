Dos heridos a tiros tras discusión: revelan que “los involucrados se conocen”

Un tiroteo se produjo este martes por la noche en calle Teniente Ibañéz del barrio Universidad, en la ciudad de Concordia. Como consecuencia del mismo, dos personas resultaron heridas y debieron ser hospitalizadas.Las balas impactaron en un joven de 16 años y un hombre de 40, identificado como Alejandro Arce, el mismo que fue detenido durante el fin de semana tras sindicárselo como el autor de una serie de disparos contra una vivienda en la jurisdicción de Comisaría Octava de esa ciudad.Tras el ataque a disparos, en la tarde de miércoles, se detuvo al supuesto responsable de los disparos, el cual era un hombre de 42 años. El sospechoso se había presentado en la Unidad Fiscal, acompañado por un representante legal y dio su versión de lo ocurrido ante el fiscal del caso, doctor Jesús Penayo Amaya.El representante del Ministerio Público Fiscal, dialogó con Elonce y brindó detalles de cómo avanza la investigación. “En el hecho, no hay denuncia, por lo que la policía intervino de oficio y realizó tareas investigativas”, afirmó Penayo Amaya.El funcionario judicial aclaró que el violento hecho se produjo tras una "pelea entre las dos personas heridas y el detenido". Al respecto, el fiscal mencionó que "hubo una discusión entre estas personas, pero el motivo, aún no se sabe porque hay distintas versiones".“Ahora, se trabaja en el entrecruzamiento de ambas versiones para saber qué fue lo que pasó”, afirmó el fiscal sobre el violento suceso que terminó con dos heridos.Por otra parte, el fiscal confirmó a Elonce que “el supuesto responsable de los disparos declaró como imputado y se investiga para determinar el contexto y el móvil que desencadenó la situación violenta”, indicó y agregó que “el detenido prestó colaboración y su defensa aportó testigos”.El funcionario judicial también aclaró que "no hay participación de dos personas en moto, como se decía", dijo y señaló que no es un conflicto entre bandas. “Son personas que se conocen entre sí, no podemos hablar de bandas, pero hubo una discusión entre esas personas y hasta ahora, tampoco tenemos el marco de esa discusión y el rol que cumplieron, tanto las víctimas como el agresor en el hecho”, resaltó Penayo Amaya.En tanto, el fiscal confirmó que los heridos también dieron sus versiones de lo ocurrido el martes por la noche. “Los heridos evolucionan favorablemente y su vida no corre riesgo. Incluso, en la tarde de ayer, declararon y la entrevista que tuvieron con la policía, aportaron datos para individualizar al agresor”, afirmó el funcionario judicial.En referencia a cómo continúa la investigación, el fiscal dijo que “se siguen tomando testimoniales y restan ciertas pericias por hacer. Lo importante es que ya se pudo identificar a los que participaron y no se trata de dos bandas o una moto en la que iban dos personas que dispararon”, reiteró Penayo Amaya.Entre otros puntos, el fiscal Jesús Penayo Amaya aclaró que, salvo la participación de un involucrado en ambos hechos, no habría vinculación entre la balacera del fin de semana en jurisdicción Octava y la ocurrida en la zona de la UNER.El funcionario judicial aclaró que no hay vinculación entre los disparos que se realizaron el pasado fin de semana a una vivienda del barrio Villa Jardín y la balacera ocurrida cerca de la UNER. "La particularidad que se da es que hay una persona que ha participado en ambos eventos", contó.Al respecto, se aclaró que la persona involucrada, figura como imputado en el primero y como víctima en el segundo; siendo uno de los heridos.