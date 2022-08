Hallaron el cuerpo de un bebé recién nacido dentro de una bolsa

Un bebé recién nacido fue encontrado sin vida en la tarde de este miércoles junto a las vías de Laguna del Desierto al 3600, en barrio Acindar, de Rosario.



Una vecina que descubrió el cuerpo dentro de una bolsa aseguró que el bebé mostraba signos de violencia.



El hallazgo ocurrió aproximadamente a las 18.30, en Laguna del Desierto al 3600, junto a las vías del tren, en cercanías de Avellaneda y Sabattini.



"No me dio el cuero para abrirlo y le pedí ayuda a una chica", contó un vecino que vive a pocos metros de donde apareció el cuerpo del bebé. "Era un recién nacido, me dio pánico, quería llorar pero me aguanté", añadió, en diálogo con El Tres .



La mujer que finalmente abrió la bolsa fue otra vecina, que aseguró que "era un bebé a término, con el cordón umbilical y todo".



"Tenía como un corte y tenía morada la espalda", indicó, además de afirmar que personal del Sies que trabajó en el lugar "dijo que era un bebé a término que llevaba algunas horas muerto".



Otra mujer que vive en la zona dijo que es habitual que se acerque gente de otros barrios "para usar la parte de las vías como basural. De noche esto es una boca de lobo, no se ve nada", añadió.