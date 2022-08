Tras discutir con unas vecinas, la arrojaron por una barranca

Una fuerte discusión entre tres mujeres casi termina en tragedia cuando una de ellas fue empujada y cayó desde una barranca de tres metros de altura en la ribera del río Carcarañá y debió ser rescatada por los bomberos y finalmente hospitalizada.



El insólito episodio se produjo este martes al mediodía en Villa La Rivera, provincia de Santa Fe, donde una madre y su hija mantuvieron un acalorado contrapunto, por razones que no trascendieron, con otra vecina del lugar, de unos 60 años.



El intercambio de palabras fue subiendo de tono, al punto que momentos más tarde se tradujo en violencia física contra la sexagenaria al recibir un empellón y terminar barranca abajo.



La víctima luego fue socorrida por bomberos voluntarios de la localidad de Oliveros y atendida por personal del centro de salud local para luego ser trasladada al Hospital Granaderos a Caballos de San Lorenzo.



Según publicó el sitio Información Regional, la mujer agredida declaró que fue empujada por las dos personas con las que tuvo el entredicho que de milagro no derivó en una desgracia.



El caso ya recaló en la justicia y, al menos por ahora, las mujeres sindicadas como responsable del lamentable suceso quedaron en libertad mientras se avanza con el proceso investigativo.



La mujer que afortunadamente salvó su vida prestó declaración por orden del Fiscal Leandro Lucente, quien además dispuso que sea examinada por el médico forense de la Unidad Regional XVII, aunque no surgieron detalles sobre las lesiones sufridas. (La Capital)