Video: destrozó el vidrio de un auto a piedrazos en Paraná, robó y quedó filmado

El robo de elementos del interior de un auto estacionado, en Paraná, quedó registrado en las imágenes de las cámaras de seguridad a las que accedió. En el video se puede ver como un sujeto, previo destrozar el vidrio de la puerta del lado del conductor del VW Gol, regresa para sustraer el estéreo, un matafuegos y demás elementos personales del damnificado.El hecho de inseguridad, que se registró a las 3 de la madrugada de este miércoles en calle Alberdi, entre Grella y Donato Álvarez, ocurrió en tan solo dos minutos pudo saber“Es la primera vez que me roban pero en la cuadra ya ocurrieron muchos hechos de inseguridad de similares características; al vecino le robaron una bicicleta y al de en frente, la moto. Es una esquina bastante insegura”, aseguró el damnificado a este medio.La denuncia fue radicada en comisaría cuarta. “El patrullero llegó a los 40 minutos de producido el robo y los policías me dijeron que ya lo tienen identificados, pero que no los podían encontrar”, indicó al respecto. “Deben ser conocidos de la Policía”, remarcó.