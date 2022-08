Dejó la llave en un balde, delincuentes entraron a su casa y le robaron dinero

Una mujer denunció que salió de su casa el sábado alrededor de las 21 y regresó cerca de las 2 de la mañana. Cuando entró a su vivienda se dio cuenta de que delincuentes habían ingresado y le llevaron una importante suma de dinero.



Indicó que la puerta “no estaba forzada” y no le robaron otros elementos que había en el lugar. Ocurrió en la localidad de La Criolla, departamento Concordia.



El jefe de la comisaría de esa localidad, Eduardo Castañeda, dijo que el hecho "se está investigando", dado que en el inmueble no se "encontraron puertas ni ventanas forzadas".



"La mujer fue a donde tenía guardada una importante suma de dinero producto de un crédito que había obtenido para terminar su casa y no lo encontró¨, contó el funcionario policial a Diario Río Uruguay.



Por último, Castañeda manifestó que "Criminalística estuvo recabando las huellas dactilares que se encontraron y se está a la espera de estos resultados".



“Los vecinos no vieron nada raro y se estima que entraron utilizando la llave que la mujer dejaba en un balde", remató.