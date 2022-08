Asegura que recibe amenazas “sexuales” de un vecino y que fue golpeada

La denuncia fue radicada este martes, de parte de la pareja de Alejandra Além, mujer que aseguró aque fIndicaron que concurrieron a efectivizar la denuncia a la policía y a la Fiscalía.”, aportó la mujer que exhibió que en uno de sus ojos recibió un “puñetazo”.José María Vignola, pareja de la mujer, mencionó que “tuvimos que andar varias horas hasta que nos tomaron la denuncia; no me entregaron una copia de la misma, fuimos a Fiscalía, no nos daban respuesta, cortamos la calle, intervino un fiscal pasado el mediodía que nos dijo que nos iba a dar una respuesta y aún no nos han comunicado nada”.“Dejé de ir a mi trabajo, porque no la puedo dejar sola a mi esposa, temo por la seguridad e integridad de ella, a la que esta persona le pegó una trompada en el ojo, a mí me pegó en la nuca. Estamos con mucho miedo, no podemos comer, no podemos dormir; estamos en un estado de nerviosismo total”.Além contó que la casa que habitan “era de mi papá, que falleció. Hace un año que estamos en este lugar”.Afirmó que “hace aproximadamente dos meses que este individuo nos hace escenas obscenas. Temo por la seguridad de mi hija, mi marido y por la mía”.