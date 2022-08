Lo echaron de un boliche, revoleó un vaso de vidrio e hirió a un joven

Un joven sufrió una herida cortante en la cabeza luego de recibir el impacto de un vaso de vidrio en un bar de la zona de Alberti e Hipólito Yrigoyen, de Mar del Plata, arrojado por otro hombre que había sido expulsado del local.



El hecho ocurrió este lunes a la madrugada, cuando por motivos que no trascendieron el agresor fue echado del bar Wallace. Enfurecido, desde el exterior arrojó un vaso de vidrio hacia adentro, que golpeó a otro de los clientes, al que no conocía.



Tras consultar distintas fuentes, la víctima debió ser hospitalizada debido a que presentaba una herida cortante en la cabeza. Poco después de recibir las curaciones por parte de los médicos, recibió el alta, pero se negó a instar la acción penal.



En el comercio nocturno trabajaron policías de la comisaría segunda -con jurisdicción en la zona-, aunque no se llevaron a cabo detenciones. (La Capital MDP)