Tras condena en Paraná, juzgan por dos crímenes al hijo de “Mameluco” Villalba

"Acá no se roba más"

"Ahí va el asesino de mi hijo"

Él mismo pidió que fuera así. Iván Gabriel "Salvaje" Villalba (30) no quiso que su destino dependiera de tres jueces de San Martín. Por eso -este martes- uno de los narcos más temibles del oeste del conurbano bonaerense comenzará a ser juzgado por 12 jurados.Estas 12 personas (más otras seis suplentes por si alguno de los titulares se enferma) deberán determinar si Iván es el culpable de dos homicidios ocurridos el 14 y el 30 de enero de 2018 en la Villa 18 de Septiembre, en Billinghurst, partido de San Martín.En ese territorio, su padre, Miguel Ángel "Mameluco" Villalba (60), forjó un imperio narco.Iván, como primogénito, es su principal heredero y esto cada día adquiere más peso. La razón: son fuertes los rumores de que el jefe del clan está muy enfermo, tanto que hace algunas semanas debió ser trasladado del penal de Rawson al de Ezeiza para su atención médica.Los crímenes que se le imputan al mayor de los hijos de "Mameluco" fueron cometidos cuando "Salvaje" estaba con salidas transitorias luego de ser condenado a una pena unificada de 8 años de prisión en dos causas por tráfico de drogas.El primer homicidio fue el de Mariano Valdez, un pibito de 17 años, destruido por el consumo de drogas, que se dedicaba a asaltar a la gente que iba a comprar la droga de los Villalba a la Villa 18.Según la madre de la víctima, Villalba le había advertido que no interfiriera en su negocio. Pero como el chico no hizo caso, la madre asegura que lo asesinó de una ráfaga con su ametralladora dorada.El segundo homicidio en debate fue el de agente municipal Jesús Porres, quien era chofer de un móvil de Protección Ciudadana.Las dos historias están conectadas: el vehículo había sido detenido en la ruta por la mamá de Valdez que había visto a Villalba (y a parte de su grupo) en el barrio y quería de lo detuvieran. Según la acusación, cuando el móvil intentó identificar a los narcos, éstos abrieron fuego.En este segundo episodio también fue herido el oficial Gabriel Zárate. Además, Villalba comparte acusación con uno de sus laderos, Victor Manuel Sánchez (41).El relato de ambas historias estremece por lo crudo y la fiscal de San Martín Noemi Carreira cuenta con impactantes testimonios tomados en la causa.La gran incógnita aquí es si esos testigos, que aportaron datos hace cuatro años, hoy se animarán a repetir lo que declararon en la etapa de instrucción.Los Villalba imponen miedo con su historia de violencia y el mayor riesgo es que ese halo de peligro llegue a los jurados, aunque su identidad esté ultra resguardada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Martín.Iván Villalba fue condenado en 2014 a 6 años de prisión en el mismo juicio en el que a su padre le dieron 23 años. Esa condena terminó unificada luego en 8 años por el Tribunal Oral Federal de Paraná, que lo encontró culpable de traficar 80 kilos de marihuana en su auto en 2012.A principios del 2018, Iván comenzó con salidas transitorias y fue entonces cuando ocurrieron los homicidios de Valdez y Porres por los que fue detenido y sigue preso en el penal de Magdalena.Estando tras las rejas, en 2021 comenzó a ser investigado por la jueza federal de San Martín Alicia Vence, quien lo procesó junto a su padre por comercializar drogas. También lo investiga en relación a las 24 muertes ocurridas a principios de año por el consumo de cocaína envenenada con carfentanilo.Según la mamá de Valdez, que declaró en la causa, los problemas de la banda de "Mameluco" con su hijo Mariano se agudizaron luego de Año Nuevo. El 1 de enero de 2018 ella le recriminó lo drogado que estaba y Mariano le pegó. De acuerdo a su testimonio, pocas horas después, cuando ella volvió a su casa, se cruzó con Iván Villalba que estaba buscando a Mariano.En 2018 "Salvaje" gozaba de salidas transitorias los domingos y en cada una de ellas iba a la Villa 18 a cuidar su negocio. Disciplinar a pibes como Valdez era parte de esa tarea, publicó"Mira como estás... vamos a hablar afuera", le ordenó Iván a Mariano y lo sacó para la calle del cuello según se lee en el requerimiento de elevación a juicio. Segun el planteo fiscal, el pibe solo atinó a tomar un blister de pastillas y tragarse todas las que pudo. Villalba se las hizo escupir."Acá no se roba más, acá se trabaja ¿me escuchaste?", le habría gritado, ya en la calle, frente a varios testigos luego de pegarle un cachetazo. Mariano habría salido corriendo y, según su mamá, entonces Iván tomó una ametralladora dorada y no lo mató porque ella se interpuso.De acuerdo al mismo relato, en los días que siguieron, laderos de Iván Villalba fueron a visitar a Mariano para disuadirlo de no seguir robando a la gente que entraba a la villa a comprar drogas. Incluso le ofrecieron vender para ellos.Él no quiso. Entonces selló su destino: la mañana del domingo 14 de enero de 2018, sin dormir, el pibe salió a fumarse un porro a la puerta de su casa y fue ahí donde lo alcanzó la ráfaga de metralla y le voló la cabeza."Fueron esos narcos, Iván tenía la metra", contó uno de los amigos de Mariano que vio todo. "Estos giles mataron a mi amigo, los transas, los voy a matar", le dijo a su mamá que declaró en el expediente pero no permitió que el menor lo hiciera, porque temió que lo mataran también.A Mariano lo subieron a un remís y lo llevaron al Hospital Castex, pero la herida de bala en la cabeza habia sido fulminante.Eran los primeros minutos del martes 30 de enero de 2018, Iván Villalba -que no había vuelto al penal tras su salida transitoria- iba caminando con otros tres hombres armados por uno de los bordes de la Villa 18 cuando fue visto por la mamá de Mariano Valdez.Fue casi enfrente del boliche "Rescate" donde ocurrió todo: "¡Ahí va el asesino de mi hijo, el hijo de Mameluco!", comenzó a gritar la mujer justo en el momento en que por la ruta 8 aparecía un patrullero. En él iban el oficial Gabriel Zárate y, como chofer, el agente municipal Jesús Porres.La camioneta Volkswagen Amarok de la Policía paró, pero sus ocupantes no llegaron ni a bajar. Desde el grupo que lideraba Iván Villalba les tiraron una ráfaga: Porres recibió un disparo mortal en la cabeza y Zárate, un disparo en la axila.Loa atacantes corrieron hacia la Villa 18, pero tanto Villalba como Sánchez (ahora a juicio con él) fueron detenidos casi de inmediato. Lo que el jurado determinara ahora es si hay pruebas suficientes como para condenarlos.Según testigos, Porres (34) -que no era policía- vio al grupo armado y sólo llegó a balbucear una palabra: "¡No!". Una bala calibre 9 milímetros le traspasó el cráneo. En el Hospital Castex no tuvieron nada que hacer.