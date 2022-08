Escalofriante femicidio: asesinó a su novia y escondió cuerpo debajo de la cama

Policiales Hallaron a joven asesinada debajo de su cama y detuvieron a su novio

Una joven de 22 años y madre de dos nenes fue asesinada de al menos 15 puñaladas presuntamente por su pareja, quien luego escondió el cadáver debajo la cama e intentó suicidarse en la ciudad bonaerense de General Madariaga.Fuentes policiales informaron que todo se inició casi en simultáneo entre el llamado al 911 de un vecino que alertaba por un hombre que quería quitarse la vida y una madre que buscaba en forma desesperada a su hija desaparecida., quien finalmente fue encontrada asesinada debajo de la cama de su casa.Por el femicidio quedó detenido su novio,, justamente la persona que intentaba suicidarse.Los voceros señalaron queAsimismo, revelaron que, en principio, "no había denuncias previas de violencia de género, pero tanto la madre de la víctima como las amigas contaron que".Vecinos de General Madariaga realizaron el lunes una marcha con aplausos y con carteles del colectivo "Ni Una Menos" desde la plaza central del municipio y por las calles de la ciudad para pedir Justicia por el femicidio de María Eugenia.La víctima "", indicaron testigos.El hecho se produjo el domingo por la noche en el barrio Belgrano de esa ciudad bonaerense, en un precario asentamiento ubicado a unas 10 cuadras del centro.A la comisaría local llegó la mamá de Montenegro para denunciar que nada sabía de su hija desde el viernes pasado.Asimismo y en paralelo, un vecino alertó telefónicamente a las autoridades sobre un intento de suicidio en una casa de la calle Brasil al 600, en dos casos que, en un principio, no tenían relación.Al arribar a Brasil al 600, los médicos y policías constataron que se trataba de Vegas, quien tenía heridas de arma blanca en la zona del cuello, por lo que lo trasladaron al hospital local, donde permanece internado sedado, pero sin riesgo de vida.La Policía, a su vez, determinó que este sujeto estaba en pareja con Montenegro, por quien ya había una denuncia por ausencia de paradero desde el viernes.Fue así que los uniformados fueron hasta la casa de la joven, ubicada en el cruce de las calles 2 de Abril y Estados Unidos, también de General Madariaga.Allí, los policías hallaron el cuerpo de la víctima debajo de la cama múltiples puñaladas en el cuello.La autopsia, realizada en las últimas horas, determinó queAnte esta situación, Vegas, quien continuaba internado en el hospital local y sedado, quedó aprehendido como presunto autor del femicidio de su novia y con custodia policial.La causa quedó provisoriamente a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón de Pinamar, quien subroga a su colega de General Madariaga, Walter Mércuri, e inició actuaciones por "homicidio doblemente calificado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género".En tanto, Javier Montenegro, el padre de los hijos de María Eugenia, se despidió de su ex pareja con un emotivo mensaje en Facebook: "Te voy a amar siempre, te llevo en mi corazón y no voy a lograr olvidarte. Sé que pasamos muchas cosas feas y buenas, lo logramos todo juntos. Y ahora ya no estás más. Te llevaste la mitad de mi alma, se me desarma el corazón en pedazos".