Víctimas de abuso sexual en sus infancias marcharon hacia Tribunales

Jóvenes que denunciaron a un hombre mayor de 70 años, marcharon este lunes a los Tribunales de GualeguaychúMicaela, una de las denunciantes por abuso sexual en su infancia, expresó que “no somos solo nosotras, son muchas más, aún no hemos tenido respuesta y tenemos miedo. Ya formalizamos la denuncia en la fiscalía y son muchas las que se comunican para contar lo que les pasó a ellas, siempre con el mismo”, a lo que la madre de la joven agregó “necesito que se haga justicia, lamentablemente yo no estuve cuando ocurrió, estaba trabajando y cuando supe fui a radicar la denuncia pero me dijeron que eso ya había pasado. Sé que por la edad no va a ir preso, pero que no se lo encuentren en la calle, porque no son solo ellas, son muchas más”.Luz, la otra denunciante, realizó fuertes acusaciones hacia las personas e instituciones que en su momento la tenían a cargo, contando que las secuelas sicológicas que tiene la acompañarán de por vida porque nadie le creyó. “Volver a contar todo, recordar cosas que traté de alejar de mi cabeza porque eran muy fuertes, es muy difícil. Yo no quiero que él se escape de Gualeguaychú, no tengo miedo, pero no quiero que esté suelto”, dijo la joven.“Todas estamos pidiendo justicia y por eso estoy acompañando, en el caso de las chicas el señor denunciado, si se puede decir señor, está suelto. En mi caso la preventiva de Sire se vence en septiembre y volveremos a solicitarla”, cuenta Rocío Barrozo, la mujer víctima de intento de homicidio y cuyo agresor se encuentra detenido.La marcha concentró en el Puente Méndez Casariego y desde allí partió hacia Tribunales.Fuente y fotos: Maximaonline