Policía murió electrocutado en las vías del tren en medio de una pelea

Un policía bonaerense murió electrocutado en las vías del tren Sarmiento, en un paso a nivel ubicado a pocos metros del boliche Pinar de Rocha, de la localidad de Villa Sarmiento, luego de ser golpeado por dos hombres a la salida de ese local bailable, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.



El efectivo fue identificado como César Maximiliano Cruz, quien pertenecía al cuerpo de policías motorizados de la Unidad de Prevención de la Policía Local (UPPL) de La Matanza, estaba franco de servicio y de civil, y había ido a pasar la noche con amigos a Pinar de Rocha.



Si bien trascendió hoy, el hecho ocurrió alrededor de las 7.30 de la mañana de ayer y por el caso, caratulado por la Justicia como "homicidio", aún no hay personas detenidas.



Si bien aún se está en plena etapa de investigación, los primeros testigos hablan de una aparente pelea que comenzó a la salida del boliche y terminó en las vías, en el paso a nivel que hay en el cruce de Segunda Rivadavia y Güemes.



“Aparentemente el policía peleaba con dos hombres que estaban acompañados por una mujer. El oficial cayó en la zona de las vías, tocó el tercer riel y murió electrocutado”, dijo a Télam una fuente ligada al caso.



Parte de la pelea junto a las vías fue grabada por una testigo con su celular en un video al que tuvo acceso Télam y con el que ya cuentan los investigadores.



"Está por pasar el tren y estos están a las piñas", dice la mujer que graba la secuencia, donde se observa al policía Cruz agachado y recibiendo trompadas en la cara por parte de dos jóvenes, uno de ellos con una gorra con visera blanca y el otro vestido con una campera.



La paliza se produjo mientras pasaba una formación del tren y ante la mirada de una joven que aparentemente acompañaba a los agresores y de una empleada del ferrocarril, una guardabarreras, que se acercó para intentar detener la pelea.



Al lugar arribó una ambulancia, cuyo personal médico constató el fallecimiento del policía Cruz.



"Todo indica que murió electrocutado por tocar las vías, pero no está claro si lo arrojaron allí con intencionalidad o si se dio de manera accidental tras la paliza", dijo a Télam una fuente judicial



El caso es investigado por el fiscal Oscar Marcos, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Morón, quien de todas formas tiene caratulada la causa como "homicidio".



El fiscal ya le ordenó a los policías de la comisaría 5ta. de Villa Sarmiento a cargo del sumario que hagan un relevamiento de testigos y de cámaras de seguridad que hayan podido captar parte o la totalidad de la secuencia para esclarecer lo sucedido.



Aparte del video grabado con un celular, los policías ya cuentan con las cámaras del boliche Pinar de Rocha y con los videos del centro de monitoreo municipal.



"Por lo que sabemos, la pelea se dio afuera y no dentro del local. No quedó grabada ninguna secuencia que indique que al policía o sus agresores los haya echado del boliche personal de seguridad privada por algún disturbio dentro del local", aclaró una de las fuentes consultadas.



El fiscal de todas maneras aguardaba poder contar con los videos de las cámaras de varios locales comerciales de la cuadra, para reconstruir lo sucedido, grabaciones a las que aún no habían podido acceder debido a que los negocios permanecían cerrados por el domingo y el feriado de hoy.



Marcos también aguardaba los resultados de la autopsia que ayer ordenó realizar al remitir el cuerpo a la morgue, para confirmar las causas y la mecánica de la muerte.



Fuentes de Trenes Argentinos indicaron a Télam que a raíz del episodio no se vio afectado el servicio y que la guardabarrera que fue testigo clave del hecho se encontraba con una crisis nerviosa.



Los restos del agente de la policía local de La Matanza iban a ser velados desde las 11 de hoy en una casa funeraria de la localidad de San Justo.