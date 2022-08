Conductor “perdió el control” y ocasionó un choque en cadena en Paraná

Un siniestro vial en cadena ocurrió en la tarde de este domingo en calle Laprida, a metros de calle Córdoba de Paraná. Según se supo, un auto impactó contra otros tres que se encontraban estacionados y afortunadamente sin ocupantes.



Los vehículos involucrados son un Citroen, modelo C4, el causante del choque y un Toyota Corolla, Nissan Tiida, y un Citroën C4 Lounge, que fue el auto que culminó con mayores daños, ya que recibió el impacto de lleno.



Según algunos testigos que estaban en el lugar, el titular del Citroën, oriundo de Santa Fe, intentó agredir al conductor del Chevrolet Sonic pero la situación fue controlada ante la llegada de los uniformados. Desde la Policía indicaron que "por razones que se trata de establecer el conductor del Sonic perdió el control del mismo y colisionó contra otro vehículo, Citroen, modelo C4, el cual se encontraba estacionado".



Intervino Comisaría Primera, y personal de control de Tránsito de la Municipalidad, quienes realizaron el control de alcoholemia al conductor que produjo el impacto y arrojó resultado negativo.



El conductor que produjo el choque habría manifestado que "venía circulando por calle Córdoba, doblé por Laprida y terminé impactando contra los autos. No sé qué fue lo pasó". En tanto, la dueña de uno de los autos involucrados dijo: "Solicitamos que le hagan control toxicológico, no puede ni hablar. Pero nos dijeron que la Justicia debía autorizarlo".



Afortunadamente, no hubo personas heridas y solo se registraron daños materiales. Se solicitó una grúa para retirar los vehículos dañados, indicó Uno.