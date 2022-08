Un tren arroyó a dos niños y uno falleció: Robaron y agredieron al maquinista

Una tragedia en la localidad de Bosques, partido de Florencio Varela, donde una formación del ex tren Roca arrolló a dos menores de edad, uno de los cuales falleció y el otro se encuentra en grave estado. Los vecinos atacaron al maquinista, al que golpearon y robaron.



Según el trabajador, los chicos jugaban al costado de la vía, por lo que no pudo detener el tren. Sin embargo, los vecinos lo atacaron, al igual que a los bomberos y fuerzas de seguridad.



"No tuve la culpa, no pude hacer nada, la mamá no lo agarró", se defendió el conductor de la formación en un video que se viralizó en las redes sociales.



Según informó Varela al Día, el impacto con los niños provocó que una de las criaturas falleciera en el trayecto al hospital. En ese marco vecinos de la zona golpearon al maquinista y su acompañante, al tiempo que le sustrajeron sus pertenencias. "Me robaron todo y me pegaron, no pude hacer nada, la madre no lo agarró", dice el maquinista en un video. Interviene la comisaría cuarta de Bosques.



Fuente: Minuto Uno