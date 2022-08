Dio positivo de alcoholemia, se fugó y dejó a su novia llorando en el operativo

En el marco de los controles preventivos que realiza la municipalidad de La Plata, ocurrió un insólito episodio este domingo a la madrugada cuando un conductor dio alcoholemia positiva, dejó a su novia en el control y se dio a la fuga.



El resultado mostró que tenía cuatro veces más de alcohol en sangre de lo permitido. El hombre se fugó a toda velocidad y la policía, pese a la gran persecución, no pudo dar con él.



Cerca de las 04:45, un auto Chevrolet Corsa con vidrios polarizados se acercó al operativo llevado a cabo en Diagonal 74 y 10. En ese momento, los oficiales le hicieron seña para que se detenga: en el interior iba un joven y su novia.



Allí se les pidió la documentación del auto y el conductor del vehículo fue sometido al test de alcoholemia que arrojó 2,0 gramos de alcohol en sangre.



En una maniobra de película, el conductor se subió al auto y se dio a la fuga a toda velocidad por la calle 10, doblando en 49. De inmediato, la policía inició la persecución sin dar con el vehículo al cierre del operativo.



Los presentes se dieron cuenta de que tenían en su poder los papeles del auto y eso no fue lo único que les sorprendió; en el operativo había quedado la joven llorando. El conductor decidió irse y la dejó en el control de tránsito. Indignada y desconsolada, la mujer no podía entender como el novio la pudo haber dejado ahí.



La chica, de quien no trascendió la identidad, fue asistida por personal de tránsito y la Guardia Urbana de Prevención.



Operativos por toda la zona



En el marco del Plan Integral de Seguridad Vial, la municipalidad de La Plata impulsó una serie de controles preventivos que abarcaron las zonas de Parque Alberti, Plaza Malvinas, Plaza Passo, Plaza Moreno y Diagonal 74 y 10.



En las tareas coordinadas por la Dirección de Tránsito, Guardia Urbana de Prevención y un fuerte apoyo de Policía Motorizada se sacaron de circulación 91 vehículos por distintas irregularidades a la Ley Nacional de Tránsito 24.449. Las tareas consistieron en verificar la documentación de los vehículos que circulan: Licencia, VTV, Seguro, Cédula y casco en el caso de las motos.



Como resultado de los mismos, se secuestraron 72 motos y 19 autos. Además de los controles de verificación de los papeles del vehículo, se realizaron test de alcoholemia con un resultado de 16 positivos.