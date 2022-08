Dos detenidos por violento asalto a dueños de una carnicería del sur entrerriano

Sobre el hecho

Al menos tres ladrones se alzaron con miles de dólares y varios millones de pesos tras el violento asalto a los dueños de una carnicería ubicada en Holt Ibicuy, el lunes por la noche. Los delincuentes redujeron y maniataron a sus víctimas, para después exigirles el dinero.En el marco de la investigación por el violento hecho de inseguridad, personal policial dependiente de la Departamental de Islas logró el secuestro de un vehículo vinculado con la causa, el recupero de una suma de dinero -cuya cantidad no fue confirmada- y la detención de dos sospechosos por el atraco.“Se dio con un auto marca Peugeot, el cual había sido identificado y localizado en Mazaruca, un pueblito ubicada a orillas del río y al que se llega por un camino de tierra. En el lugar, se procedió a la requisa del vehículo y por disposición del Juez de Garantías, a la detención de un hombre mayor de edad vinculado a la causa”, comunicó ael subjefe de la Departamental policial de Islas, Ariel Martínez.De acuerdo a lo que confirmó el comisario, en el lugar se hallaron “elementos vinculados a la causa y dinero” por una cantidad que no fue aclarada.“A raíz de ello, se solicitaron nuevos allanamientos en la zona de Mazaruca y en Ceibas, donde se secuestraron elementos vinculados a la causa que se investiga. Y en la noche de este sábado, con el cúmulo de información obtenido, se procedió a la detención, en Gualeguaychú, de un segundo sospechoso”, informó el funcionario policial.Un matrimonio dueño de una carnicería sufrió un asalto a mano armada, y los delincuentes se llevaron miles de dólares y varios millones de pesos. Las víctimas son de apellido Percara. “El 8 de agosto en horas de la noche, cerca de las 20:30, en zona de Brazo Largo, los dueños de una carnicería fueron abordados por unos sujetos que se hicieron pasar por clientes. Entraron a la dependencia y a la casa, y les exigieron plata”, relató el subjefe de Policía de Islas, Ariel Martínez.Al dar cuenta sobre la violencia con la que actuaron los malviviente, manifestó que “los ataron de pies y manos. Requisaron la dependencia y dieron con la suma de dinero”, pero resaltó que “por suerte las víctimas no sufrieron lesiones”.