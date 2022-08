Dictan prisión preventiva para acusados por balaceras en Concepción del Uruguay

Tiros, amenazas, corridas, heridos y hasta muertos, ya se produjeron en relación a la escalada de violencia y, en los últimos días, tras la intervención de la Justicia y la Policía, hubo numerosos allanamientos tras las denuncias de vecinos y familiares de quienes están en distintos bandos.La investigación está en manos del, quien ordenó la detención de dos de los presuntos involucrados, uno de cada bando.Fue así como, quienes continuarán detenidos tras dictárseles la prisión preventiva, medida dispuesta por la jueza de Garantías N°1 doctora Alejandrina Herrero.En la audiencia realizada el viernes, estuvieron presentes el fiscal de la causa, los imputados y sus defensores: Jair Gay en representación de Guardia y Romina Pino, representando al Pesoa.El fiscal dio lectura a los hechos atribuidos a ambos jóvenes, relatando losy las diferencias que ambos grupos tienen desde hace mucho tiempo, recordando que todo comenzó a incrementarse con elPor otra parte, estos mismos jóvenes, y otros aun no imputados o identificados, estuvieron, en enero, cuando lesionaron a “Kaku” de un brutal golpe y los incidentes ocurridos en junio pasado cuando un chico de 18 años recibió un balazo en el tórax, salvando la vida por milagro.Santos fue contundente al señalar aresaltando la gravedad de lo que está sucediendo y el temor de que si no se actúa con firmeza, se produzca alguna muerte, no solo de los jóvenes integrantes de las bandas, sino de vecinos, ya que, se encontraron impactos en frentes de viviendas, plomos y vainas en la calle, siendo lo más lamentable que la mayoría de los protagonistas son adolescentes.El fiscal imputó al “Kaku” Guardia las conductas descriptas encuadran en los delitos de “Amenazas calificadas por el uso de arma de fuego, agravadas en función del art. 41 quater del C.P. por haber sido cometido con la intervención de un menor de edad” y “Amenazas simples”.Por su parte, los cargos contra Javier Marcelo Pesoa Foco fueron encuadrados en el delito de “Abuso de arma”.El pedido fiscal fue de prisión preventiva para ambos, a lo que las defensas se opusieron rotundamente, pero tras escuchar los alegatos, la jueza hizo lugar y ordenó la medida por el término de 30 días.