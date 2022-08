Dos mujeres denuncian por abuso al vecino: afirman que hay otras seis víctimas

En la noche del jueves, Luz y Micaela radicaron la denuncia por abuso sexual, por acontecimientos vividos cuando tenían 11 y 8 años, en la ciudad de Gualeguaychú. Las dos jóvenes apuntan a la misma persona y habría otras seis mujeres más que manifestaron haber vivido situaciones similares con el mismo sujeto.“Cuando leí la publicación en las redes sociales de Luz, le conté mi historia y nos contactamos por whatsapp para ir a denunciar juntas”, informó Micaela.Y relató su historia: “Mi papá era discapacitado porque había tenido un ACV, mi mamá trabajaba todo el día y mi papá me mandaba a buscar herramientas a la casa de este vecino. Una vez que voy a buscar las herramientas, me metió forzadamente a su garaje y abusó de mí. Me dijo que no contara nada y me amenazaba de que iba a matar a mi papá si decía algo”, recordó la mujer.“Yo tenía 8 años y tenía miedo por mi papá. A los 12 años, le conté a mi mamá. Ella nunca sospechó nada, vivía todo el día trabajando porque mantenía la casa. Cuando salió a buscar ayuda le dijeron que había pasado mucho tiempo”, dijo la joven en diálogo con“Yo vivía en el mismo barrio, y cuando lo cruzaba cambiaba de calle, hasta que vendimos la casa y nos mudamos del lugar. Yo cuando lo miro entro en shock. Estaba con mis hijas en la plaza y lo ví. Me sentí mal, no me podía mover. Él estaba como si nada en una plaza sentado con niños”.Micaela señala que habría más personas víctimas del presunto violento. “Yo sospechaba que no era el único caso, pero no pensé que tantas. Ellas no quieren hablar, y vamos a respetarlos. Somos como seis personas”, sostuvo la víctima del abusador.