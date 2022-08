Cinco fallecidos en choque: “era el primer viaje en ruta que hacía” el conductor

Buscar a su familiar

, a la altura de la localidad entrerriana de Gualeguaychú. El siniestro se produjo cuando un automóvil, que viajaba desde el partido bonaerense deEl trágico hecho, protagonizado por un Volkswagen Bora, en el que viajaban, se produjo cuando el vehículo embistió por detrás, por causas aún no determinadas, a un camión semirremolque.y apesadumbrado, relató que él había recomendado a su sobrino, que saliera a recorrer el país.El tío del fallecido cuenta que siempre le decía a su sobrino que saliera la ruta para viajar y conocer lugares. “. He visto miles de accidentes, pero uno, nunca piensa que le va a pasar a uno”, señaló el hombre.José relata las peripecias que tuvo que pasar hasta llegar a Gualeguaychú: “Salí del trabajo a las cinco de la tarde. Fue difícil llegar. Teníamos bandera blanca y no nos dejaban pasar y veníamos con una bandera blanca, tampoco nos dejaban pasar el peaje. Les decía ´estoy yendo a buscar a mi sobrino muerto` y no me dejaban pasar”, contó aPor otra parte, se refirió al destrato por parte de la empresa donde trabajaba su sobrino y que necesitan $240 mil pesos para poder trasladar los cuerpos hasta La Matanza.“No me gusta pedir, pero son muchas personas para trasladar. Nos quieren dar un velatorio lejos de donde están los familiares. Estamos solo los familiares de la esposa”, relata José.“Necesitamos $240 mil pesos. Él era un empleado intachable, agarrate el seguro de vida, lo que me interesa es poder llevarlo y velarlo”, manifestó.