Tragedia vial se cobró cinco vidas: “El auto nunca frenó”, aseguró camionero

registrado anoche sobre la ruta nacional 14, a la altura de la localidad entrerriana de Gualeguaychú. El siniestro se produjo cuando un automóvil, que viajaba desde el partido bonaerense de Moreno hacia Corrientes, colisionó con un camión que estaba estacionado en la banquina por un desperfecto mecánico.El trágico hecho, protagonizado por un automóvil Volkswagen Bora, en el que viajaban dos adultos de 29 y 28 años y tres menores de 9, 2 y 15 años, se produjo cuando el vehículo embistió por detrás, por causas aún no determinadas, a un camión semirremolque. Los fallecidos fueron identificados comoLa causa está en manos del fiscal Mauricio Guerrero.aseguró un camionero, Marcos Daliacosta, al confirmar que el Bora “venía por el carril rápido de la izquierda,“Nos pasan dos autos, uno blanco y uno azul; el blanco iba adelante y cuando me pasa el auto azul, que venía 20 metros atrás del blanco, me pasan muy fuerte”, aseguró aotro camionero, Adrián. “El auto azul fue derecho a dar con el camión que estaba estacionado en la banquina. Lugar para pasar tenía por el carril lento, porque el otro auto iba por el carril rápido”, remarcó., sentenció el chofer al destacar:aseguró el trabajador del volante y remarcó que “el impacto fue muy fuerte”. El camionero comentó que, tras presenciar el accidente, avanzó hasta la rotonda y retornó hasta el lugar del impacto para luego dar aviso a Bomberos.“El auto azul fue derecho a dar con el camión, que estaba estacionado en la banquina. Este auto se pone delante de mí, como para pasar al auto blanco”, estimó y refirió: