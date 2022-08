Reiteran recomendaciones para evitar caer en trampas de estafadores y pedófilos

“Nunca perder de vista la tarjeta"

, alertó ae director de Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos, Gabriel Ferro. El comisario apuntó que, “lamentablemente,Fue en esa línea que hizo hincapié en “la prevención, la única manera de detenerlos”. “Que la misma ciudadanía se auto-controle, porque la Policía interviene una vez consumado el hecho”, aclaró y advirtió que “la identidad digital puede ser completamente falsa”; por eso recomendó “pensar que el otro nos engañará… Después vendrá la confianza”.“En virtud del auge que están teniendo los delitos que afectan la integridad sexual de los chicos y las estafas, en cuyos casos, los adultos mayores son los más propensos a caer en este tipo de ardides, se realizan una serie de jornadas charlas en distintitos establecimientos, centros de jubilados y organizaciones municipales para concientizar a estas dos grandes ramas etarias sobre este tipo de peligros”, comunicó Ferro.En detalle, especificó que “a los adultos mayores se les brindan tips para el momento de utilizar un cajero electrónico, una tarjeta de crédito o débito en cualquier comercio o las webs de homebanking y de compras virtuales”.Ferro resaltó la importancia de, porque acostumbramos a dársela al mozo o al que nos quiere cobrar y esa persona se va a otro lugar a registrar el cobro”. “Siempre acompañemos la tarjeta porque es muy fácil sacarle una fotografía y con ello realizar compras virtuales”, señaló.El comisario instó, además, aporque si, por ejemplo, no enuncia el nombre del local o tiene la fecha incorrecta o no figuran ciertos datos, son indicios de queEn la ocasión, el director policial refirió de una nueva modalidad de robo de datos de las tarjetas de crédito o débito. “Las tarjetas tienen elque, con el simple hecho de apoyarla, ya se leen los datos; eso también es peligroso porque podemos tener el plástico en la billetera, guardada en el bolsillo trasero del pantalón, y una persona se acerca en un colectivo, una fiesta o un tumulto de personas, y”, alertó Ferro.Fue por eso que recomendó “comprar las, que son relativamente baratas, o, y ya con eso es suficiente”.En relación a los consejos para los más jóvenes, el comisario instó a “prestar atención al tema de, porque sabemos que la moda es tener la mayor cantidad de seguidores, como una competencia, pero -advirtió- con esto”. En esa línea, encargó “revisar la cuenta, si postea fotos y cuántas, y si inmediatamente esa persona empieza a pedir cosas extrañas,”. “Pero si pasa a mayores, recomendamos no hacer un bloqueo de forma instantánea, sinoaclaró.De acuerdo a lo que destacó Ferro, los pedófilos suelen tener“Muchas veces, en el perfil se ve que tienen el mismo gusto musical, el mismo equipo de fútbol, y es porque esta persona ya investigó al chico y eligió, en uno de sus tantos perfiles, cuál más se adecúa para entablar esta relación, que tarda meses hasta que logra una confianza,, explicó.El responsable de la dirección policial de Inteligencia Criminal destacó la importancia de ser “precavidos”. “La segunda pata de la prevención es, porque el chico puede ser súper-tecnólogo, pero el adulto tiene la experiencia que no tienen los hijos”, subrayó el comisario. En ese marco, hizo hincapié en “comunicación entre padres e hijos, porque si no, el padre se asusta y termina cerrándole las puertas, controlándolo casi de manera policial y se produce lo que no queremos,