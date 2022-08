Vecinos quisieron incendiar la casa de dos hombres que mataron un caballo

Dos hombres mataron con un hierro a un caballo en una vivienda ubicada en las inmediaciones de calles Pellegrini y la Defensa Sur, de Concordia.El cruel hecho quedó registrado en un video que fue filmado por vecinos. Por tal motivo, un grupo de personas se hizo presente en esa casa para manifestarse en contra de lo sucedido.La tensión y enojo fue aumentando con el correr de los minutos y en el lugar debió presentarse personal de la Comisaría 1° y otros efectivos de la Jefatura Departamental.Julio, el suegro de uno de los acusados de matar al animal, expresó aque “vine a buscar a mi hija y sus pertenencias. La gente vino a prenderles fuego la casa, están todos enojados”.El hombre aseguró que “vi el video de cómo mataron al caballo. El animal estaba tirado afuera de la casa. No sé por qué lo mataron, si para consumo o para venderlo. Lo que hicieron está mal, es un hecho triste. Hasta la Patria se hizo con los caballos, esto es aberrante”.Dijo que “esto que pasa en la sociedad es muy triste. Yo tengo animales, tengo caballos pero jamás haría algo así. Se me murió una vez un caballo y lloré mucho. Gasté plata y todo para poder salvarlo, y ahora encontrarme con esto me pone mal”.“Un grupo de personas se hizo presente y quiso quemarles la casa. Yo no compartía con estos muchachos, dicen que tienen antecedentes. Mi hija estaba metida con uno de ellos y por eso yo vine a buscarla y llevarme sus cosas”, agregó.Desde la Policía informaron que el caballo que mataron habría sido robado en la localidad uruguaya de Salto, ya que en Concordia no hay una denuncia al respecto.