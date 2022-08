Detuvieron a un joven que ingresó a una vivienda a robar: tenía antecedentes

Un sujeto de 20 años de edad, fue aprehendido por la policía de Crespo, siendo trasladado a Alcaidía de Tribunales de Paraná, bajo los cargos de supuesta Violación de Domicilio.



Desde la dependencia se hizo saber a FM Estación Plus Crespo que se trata de "un individuo oriundo de Diamante, con frondoso prontuario delictual. Fue hallado dentro de una vivienda de B° San Lorenzo, en la zona del patio, teniendo en su poder un hierro hechizo".



El propietario había dado inmediato aviso a la guardia de Comisaría Crespo y radicó denuncia de lo acaecido.



"El aprehendido no provocó daños, ingresando por la puerta -sin llave-", apuntó la fuerza de seguridad y agregaron: "No se resistió cuando fue hallado por los uniformados".



"Fue trasladado para una correcta identificación hacia la ciudad de Paraná, ya que, no contaba con documentación; fue examinado por un médico policial y luego dado en libertad en acción", confirmaron desde Comisaría Crespo.