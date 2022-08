Discusión familiar: asesinan a puñaladas a joven y detienen a su hermano menor

Una discusión familiar -por motivos aún no esclarecidos- terminó en un violento ataque y el crimen de un joven de 25 años en Mar del Plata. Por el crimen quedó imputado el hermano menor de la víctima, de 20 años, quien quedó detenido en el penal de Batán.



La víctima fue identificada como Daniel Esteban Zabala, quien resultó herido durante la madrugada del jueves en una vivienda del barrio Las Heras: recibió entre dos y tres puñaladas.



Fuentes policiales confirmaron que el hecho ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada en una casa ubicada en Reforma Universitaria y Gutemberg. Allí, se habría iniciado la mortal discusión.



Un llamado al 911 alertó a la policía marplatense y personal de la comisaría 16ta fue hasta el lugar.



Al llegar, encontraron a Zabala inconsciente, manchas de sangre por doquier, y a Renzo Zabala de 20 años, quien se responsabilizó del hecho y quedó retenido por la fuerza policial.



El joven agredido fue trasladado en una ambulancia del SAME hacia el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA): tenía dos heridas de arma blanca en la zona intercostal izquierda y otra, que no fue oficialmente confirmada, en la axila derecha.



Producto de la brutal agresión, el mayor de los Zabala murió en la guardia del hospital, minutos después de haber arribado.



Según se informó, la Policía realizó un amplio rastrillaje en la zona, pero no pudo dar con el arma blanca homicida.



En tanto, el fiscal ordenó el traslado del menor de los Zabala a la Unidad Penal 44 de Batán, y dispuso de un nuevo rastrillaje que se hará entre este jueves y viernes por parte de la Policía Científica.



Renzo Zabala, único imputado hasta el momento en el caso, quedará retenido en Batán hasta que este viernes se le tome declaración en Tribunales.



La investigación del crimen quedó a cargo del fiscal Alejandro Pellegrinelli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 5.



El Diario La Capital de Mar del Plata publicó que según información brindada por la Jefatura Departamental, los hermanos que protagonizaron el incidente tenían antecedentes penales.



Ahora, la Justicia abrió otra hipótesis que podría involucrar a una tercera persona en la discusión, pero no hubo más información al respecto.