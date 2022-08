Asesinato de Ezequiel: desvinculan a un detenido por el crimen del peluquero

El asesinato del peluquero Ezequiel Britte, ocurrido en la noche del sábado 19 de marzo de este año, tendrá tres personas en el banquillo y no cuatro como se pensaba, ya que uno de los detenidos fue sobreseído tras demostrar su inocencia.El hecho de sangre ocurrió en una vivienda ubicada en un pasillo del barrio Incone, en la zona de calles Cosquín y Las Garzas, de la capital entrerriana.Este miércoles el abogado defensor de Cristhian Gómez, Franco Azziani Cánepa, solicitó el sobreseimiento de su representado por considerar que era ajeno al hecho investigado por el fiscal Laureano Dato.El juez de Garantías Nº 3 Ricardo Bonazzola recepcionó el planteo de la defensa que fue acompañado por el fiscal Dato y resolvió desvincular de la causa al joven de 20 años.Al muchacho se le atribuía la presunta comisión del delito de Homicidio agravado por la utilización de arma de fuego, pero demostró a base de testimonios y otros aportes que no estuvo en la casa del peluquero ese sábado 19 de marzo en que lo ultimaron.En la resolución, del Juez Ricardo Bonazzola hizo saber que “este proceso incoado en su contra no afecta el buen nombre y honor de que hubiere gozado hasta el momento”.Por el asesinato sí serán juzgados Augusto Piacenza, Nahuel Toloy y un menor de edad. Todos están comprometidos con el hecho criminal que fue investigado por la División Homicidios, indicóEl primero en ser detenido fue Toloy, quien tras participar del hecho estuvo en otras zonas de Paraná para tratar de desviar la atención, pero los investigadores lograron ubicarlo en su casa tras evaluar numerosas pruebas.El segundo arrestado fue un menor de edad que había huido a Buenos Aires y el tercero fue Piacenza, quien logró evadir a la Justicia durante un buen tiempo.Se cree que sería quien apretó el gatillo para disparar contra Britte.