Apuñalaron a un hombre para robarle: “Son indigentes que están en un baldio”

Un tremendo hecho de violencia ocurrió en Paraná. Un hombre fue apuñalado por parte de una pareja y le robaron sus pertenencias. Los malvivientes escaparon, mientras que la víctima está en el hospital San Martín.



El violento asalto sucedió aproximadamente a las 22 del miércoles, cuando un el hombre de 46 años iba caminando por calle División de los Andes y Macia. Allí fue increpado por un hombre y una mujer quienes, con intenciones de robo, comenzaron a golpearlo.



Una vecina, en diálogo con Elonce, dio cuenta de que en el último tiempo la zona se volvió muy peligrosa. “Anoche escuché gritos, pero me encerré por miedo”, dijo al resaltar que a pocas cuadras de su vivienda “todas las noches un grupo de personas se juntan a consumir drogas y bebidas alcohólicas, ciertas noches viene una mujer y duerme abajo del árbol”.



“Se hace un juntadero y eso es lo peligroso, no salimos de noche por temor”, expresó la vecina al resaltar que realizaron denuncias en la policía “pero nunca los sacaron”.

“Antes había una garita de policía, pero hace un tiempo la sacaron, estábamos más resguardados, pero ahora es un desastre”. Además, destacó que “los fines de semana hay muchos autos y motos que corren picadas, es muy peligroso y la policía tiene que actuar”

En tanto, un vendedor de pan casero mencionó que está todos los días en la misma esquina y explicó que “en la zona hay buena y mala gente; los vecinos están alerta por si llega a pasar algo”.



“Es una zona como todas, siempre tomamos precauciones”, mencionó una vecina al resaltar que “de noche no anda mucha gente, nos cuidamos entre los vecinos, es una zona iluminada y vigilada”.



En tanto, el presidente de la comisión vecinal, dijo “conocemos bien quienes son los que andan en la calle y son indigentes que se intrusaron en el espacio público, y son los que cometieron el ilícito”.



“Es una zona donde la gente disfruta del espacio público y nos sorprendió mucho todo lo que está pasando alrededor”, dijo.