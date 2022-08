Imputan a ex director de Tránsito acusado de robar piezas de vehículos retenidos

Imputaron por el delito de “peculado" a un ex director de la Central de Tránsito de Concordia tras la denuncia realizada por el Municipio, debido a irregularidades en el depósito de motos.La fiscal Julia Elena Rivoira imputó a uno de los ex integrantes del directorio de la dependencia municipal. Es en el marco de la causa que investiga irregularidades en el depósito de motos de calle Carriego y D. P. Garat.El pasado sábado 18 de junio, el personal policial realizó un allanamiento en el depósito de calle Carriego y Damián P. Garat, tras una denuncia que realizó el propio municipio, por irregularidades en el lugar donde se guardan los vehículos retenidos en los diversos operativos de control dentro de la ciudad.En contacto con Diario Río Uruguay, el director de la Central de Tránsito, Roberto Zabala, había mencionado que ciertas entregas se hicieron "en horas que no correspondían y sin ningún tipo de autorización". Subrayando que "además, se habría hecho entrega de partes de motos, que deberían haber estado a nuestro resguardo".De acuerdo a lo pudo saber un cronista de Diario Río Uruguay, en la jornada de este martes, la fiscal Julia Elena Rivoira le tomó declaración indagatoria a Sergio Leite, quien era uno de los directores de la Central de Tránsito antes de que asumiera Zabala.En la audiencia frente a la representante del Ministerio Público Fiscal, Leite fue imputado por el delito de “peculado". El implicado,que se abstuvo de declarar, estuvo acompañado por sus abogados defensores, Gerardo Rivero y Juan Buteknica.