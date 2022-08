Adelantamiento indebido desencadenó un choque en transitada calle de Paraná

Policiales Un joven fue trasladado al hospital al chocar una moto y un auto en Paraná

Colisionaron un Renault Twingo y un Volkswagen Gol en la intersección de calles Gobernador Maya y Francia, en Paraná. Como consecuencia del accidente, que se registró poco antes del mediodía de este jueves, no se reportaron personas lesionadas, pero sí importantes daños materiales en los vehículos.“Subía por Gobernador Maya cuando, en la intersección con Francia, el conductor de un Gol, que no me vio, quiso pasar y me dio en el lateral”, contó ala conductora del Twingo. “El auto hizo un trompo y quedó en dirección hacia avenida Almafuerte”, indicó.En el Gol, en tanto, se trasladaban dos mujeres y un niño, los que afortunadamente resultaron ilesos porque iban con el cinturón de seguridad y el menor en la sillita.En la oportunidad, la mujer -que se domicilia en San Benito- dio cuenta del “alto tránsito” de la zona, mayormente, por la circulación de camiones.