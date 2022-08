Absolvieron a la portera que se grabó en situación de supuesto abuso a un menor

Policiales Piden 6 años de cárcel para portera de escuela que se grabó abusando de alumno

La portera Paola Tejada, acusada de abusar de un chico de 15 años, recibió la absolución del juez Matías Parrón tras llevarse a cabo el juicio por los delitos de exhibiciones obscenas y corrupción de menores. El magistrado dio lugar a lo solicitado por el abogado Reinaldo Bedini. El fiscal Roberto Mallea había pedido seis años de cárcel. La palabra de la defensa en video.La acusada dio sus últimas palabras a primera hora de la mañana. "No tuve intención de hacerle daño al chico", de esa manera, la mujer aseguraba su inocencia. Luego, el juez Parrón pidió un cuarto intermedio de media hora para resolver su fallo. Finalmente, dejó libre de culpa y cargo a Paola Tejada por los delitos de exhibiciones obscenas y corrupción de menores.

Tras escuchar la resolución, la portera de la escuela Ramón Barrera, de 25 de Mayo, se abrazó, entre lágrimas, con su abogado Reinaldo Bedini. Después salió en silencio y prefirió no hablar con la prensa. El que sí lo hizo fue el defensor particular que argumentó que la resolución estuvo a lugar porque jamás existió el delito. El letrado dijo que la denuncia vino por parte de un profesor de la escuela y del ministerio de Educación, sin jamás preguntarle al chico cómo se sentía y qué había sucedido."Lo que ocurrió es algo atípico, que no encuadra en un delito penal. No existió el hecho abusivo contra el menor, los psicólogos indicaron que no encontraron signos de abuso en el adolescente", expresó Bedini. "Hubo un atentado contra su privacidad y mi defendida se vio muy afectada por esto", añadió.El abogado contó que la mujer fue apartada de sus funciones en la escuela Ramón Barrera y enviada a trabajar al Centro Cívico, pero que a partir de este fallo, Tejada tiene que volver al establecimiento educativo sin problemas. Aclaró que esto depende ahora de un trámite administrativo, publicóLos fundamentos de la no culpabilidad se darán a conocer el 1 de septiembre. El fiscal Roberto Mallea dijo a este medio que una vez que los conozca, decidirá si apela la resolución. El representante de la Fiscalía Anivi pidió seis años de cárcel para Paola Tejada, pero el magistrado no se lo otorgó.