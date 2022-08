Sobreseyeron a preso que intentó ingresar marihuana a la cárcel

La jueza del Tribunal Oral Federal de Paraná, Lilia Carnero, resolvió el lunes 8 “modificar la calificación legal aplicable a la conducta del imputado JBC considerándola tenencia de estupefacientes para consumo personal” y sobreseyó al imputado, de 32 años, oriundo de Villaguay” por la comisión del delito de tenencia simple de estupefacientes”, por entender que “el hecho endilgado es atípico, declarándose que el proceso no afecta el buen nombre y honor de que hubiere gozado el mencionado”.



La jueza evaluó que “sin ingresar a valorar la eficacia probatoria de los elementos de prueba acumulados para tener o no por acreditado el hecho objeto de la presente causa, se observa que la conducta atribuida a JBC, por su levedad e insignificancia muestra, en principio, una afectación muy ínfima del bien jurídico protegido, salud pública, que nos permite arribar a la conclusión, bajo la luz de la sana crítica racional, que se trata de una conducta atípica”.



En el requerimiento de elevación de la causa a juicio, se atribuyó al imputado, en calidad de autor, el delito de tenencia simple de estupefacientes, por un hecho ocurrido el 18 de diciembre de 2015. Ese día, el interno de la Unidad Penal N°2 de Gualeguaychú, cuando “regresaba de su salida y al realizarle la requisa de rutina, los agentes penitenciarios, hallaron en su poder la tenencia de tres envoltorios, dos de ellos dentro de un envase de champú y el otro envoltorio en un envase de acondicionador, los que arrojaron un peso de 56,2 gramos de marihuana”.



El informe pericial elaborado por la Dirección de Criminalística de Gendarmería Nacional determinó que “se trataba de cannabis sativa (marihuana). Por su parte, según se consignó en la sentencia, el imputado “al momento de su declaración indagatoria expreso que: “soy adicto a la marihuana desde los 13 años, tomo “Foxitina” que es para la adicción y Clonazepan y Alplazolan. La tomo todos los días, me la dan los del servicio penitenciario y la tomo delante de ellos. El que me dio la medicación fue el psiquiatra de Gualeguaychú tomo la medicación desde que ingrese ya llevo tres años”.



Además, el imputado agregó: “Yo también tengo una causa en la ciudad de Paraná porque me encontraron en la celda de aislamiento donde estaba sustancia estupefaciente…”.



Carnero destacó que “no existe en la causa prueba alguna de que algún tercero haya tenido acceso o posibilidad concreta de alcanzar la droga incautada (56,2 gramos de marihuana), ni tampoco que su destino fuere de difusión o convite a algún tercero. El estupefaciente fue hallado en su poder, dentro de un envase de champú y en un envase de acondicionador. No se advierte que la tenencia haya ocasionado daño o peligro alguno para terceros, ni que se haya producido lesión al bien jurídico protegido” y añadió que “ha quedado demostrado que Castagnino tenía bajo su ámbito de custodia el material estupefaciente secuestrado, lo que se corrobora con el acta de procedimiento”.

