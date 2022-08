Asalto a carnicería: maniataron a las víctimas y se llevaron millonario botín

El subjefe de Policía de Islas, Ariel Martínez, informó que. Las víctimas son de apellido Percara.“El 8 de agosto en horas de la noche, cerca de las 20:30, en zona de Brazo Largo, los dueños de una carnicería fueron abordados por unos sujetos que”, relató.Si bien no detalló la cifra. Confirmó que“Fue a mano armada. Un hecho que no suele suceder acá. Las víctimas son gente mayor y los delincuentes tuvieron acceso inmediato a la vivienda”, continuó el subjefe.Al dar cuenta sobre la violencia con la que actuaron los malviviente, manifestó que. Requisaron la dependencia y dieron con la suma de dinero”, pero resaltó que “por suerte”.Acotó que “la pareja vive con sus dos hijos adolescentes.y no les dejaban ver el movimiento que hacían.”.Finalmente, Martínez dijo en: “Se ve que han sido bastante profesionales. Si bien”.