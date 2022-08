Se produjo choque en cadena en Avenida Ramírez: tres autos involucrados

El triple choque ocurrió en la noche de este miércoles en la intersección de Avenida Ramírez y Almirante Brown de Paraná.Cristian, en diálogo con, contó que el hecho sucedió mientras estaba en el semáforo, en su vehículo, al igual que lo hacía una camioneta Volkswagen. “Estaba ya por dar verde, cuando de atrás me choca una camioneta Chevrolet S10 me empuja contra la camioneta de adelante. Fue fuerte fue el impacto”.“Le tomé los datos del seguro, del carnet del muchacho y de la chica de adelante. Está todo en regla; reclamaré al seguro”, indicó.Contó que cuando había mirado para atrás “no había ningún auto, vi el semáforo y cuando voy a salir sentí el impacto”.Respecto de los daños en su vehículo, expresó: “Me explotó el vidrio de atrás, no abre la puerta del acompañante y adelante tuve el golpe contra la otra camioneta, que también estaba frenada porque todavía no había dado verde”.El hombre detalló que “como tenía el cinturón, no sufrí mayormente, aunque sí fue fuerte el sacudón”. La conductora de la camioneta de adelante, “se bajó tocándose el cuello, porque le dolía”.Ya realizó la denuncia al 911 “para pedir las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona”, detalló.El conductor del vehículo que sufrió el impacto de atrás, de parte del conductor de la Chevrolet S 10, aseveró que el hombre que lo colisionó “me dijo que se le cortaron los frenos, que no le reaccionó la camioneta”.