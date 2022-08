Realizan estudios psiquiátricos a mujer que golpeó a su hijita en la vía pública

La Fiscalía de la localidad correntina de Santo Tomé espera los resultados de estudios psiquiátricos y psicológicos para determinar si es imputable la mujer que golpeó a su hija de un año y 10 meses en la calle, un hecho registrado por una cámara de seguridad, dijo hoy el fiscal que interviene en la causa.“Se formulará la imputación cuando concluyan los estudios psiquiátricos, que determinarán si es o no imputable”, dijo el fiscal de Instrucción Facundo Cabral.El representante del Ministerio Público Fiscal precisó que la mujer “nunca estuvo detenida, fue llevada a la Comisaría, pero no en carácter de detenida” y agregó que inmediatamente “se le retiró la niña que quedó a cargo de la abuela”.Asimismo, indicó que la menor “tiene un padre que apareció ahora, solicitó la tenencia y está haciendo los trámites para el reconocimiento”.“La niña fue derivada al hospital y está allí al cuidado de la abuela”, afirmó el fiscal a Télam y agregó que su madre es “una mujer de un ámbito marginal, disminuida en sus facultades, con conductas naturalizadas de violencia”.En tanto, observó que “tiene 23 años, un niño más, de cuatro años, y está embarazada de mellizos” y sobre la situación expresó que “hay un trato violento hacia las criaturas que está naturalizado”.“Posee un bajo nivel cultural y educativo y vive en un estado de marginalidad extrema”, señaló e insistió que están a la espera de los informes psiquiátricos y psicológicos para resolver “si es o no imputable”.De darse la imputación, sería “lesiones leves agravadas por el vínculo”, precisó Cabral, y señaló que prevé una pena de entre 6 meses y dos años de prisión, un delito excarcelable.Consultado respecto de si la mujer había sido denunciada por los vecinos por maltrato a sus hijos, como trascendió extraoficialmente, el representante del Ministerio Público Fiscal respondió que “no hay antecedentes de ninguna denuncia”.“Se aborda la cuestión de manera interdisciplinaria, con la intervención de Minoridad y se contempla especialmente el estado de vulnerabilidad en que se encuentran”, expresó respecto de los niños.La agresión tuvo lugar en la tarde del pasado sábado y trascendió el lunes tras la viralización de las imágenes que fueron captadas en la calle Escalada, de Santo Tomé, situada a 390 kilómetros al este la capital provincial.