Recuperaron caballos que habían sido robados e intentaban cruzar a Uruguay

En la mañana de este miércoles, personal de la Brigada de Abigeato fue alertado por un ciudadano que sus caballos estaban por zona de la defensa sur de Concordia, haciendo sospechar al denunciante que quienes se los habrían robado, tendrían la intención de cruzarlos al vecino país.



Ante ello, una comisión de brigadistas se hizo presentes de forma urgente, ya que personas que andaban en la zona al ver al dueño de los equinos empezaron amedrentar al mismo para que se retirara del lugar.



Presentes los uniformados trabajando en conjunto con personal de Comisaría Primera, pudieron capturar los 11 equinos.



Además, ante la presencia policial los desconocidos que estaban cuidando el motín se dispersaron entre las malezas a caballo.



No obstante, un sujeto desde un vehículo, proliferaba gritos e insultos ante la tarea policial, y al solicitarle la documentación requerida para circular, no contaba con ella. Ante ello, se dio aviso a personal de tránsito quienes realizaron el secuestro de una pick up marca Chevrolet por falta de documentación.



Por último, desde la Brigada Abigeato informaron que los equinos fueron restituidos a su real propietario. (Diario Río Uruguay)