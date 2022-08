“Ayudame”: la súplica del nene al que su mamá le fracturó el cráneo con un palo

Policiales Nino sufrió fractura de cráneo tras una golpiza que le propinó su madre

Otro indignante caso de maltrato infantil

Llorando y pidiendo ayuda. Así entró un nene de 10 años a un negocio ubicado a pocos metros de su casa en la ciudad de Río Tercero, Córdoba. “Me dijo que la mamá lo había golpeado con un palo”, contó impactante la comerciante que lo rescató, Valeria Martínez.La mujer relató que apenas vio entrar al chico al local salió de atrás del mostrador para auxiliarlo. “Entró llorando, diciendo que le dolía mucho la cabeza, y no se dejaba tocar”, detalló en diálogo con El Doce.Todavía no se había recuperado de la sorpresa por la repentina entrada del menor cuando llegó la madre, contó Martínez, con una actitud “muy agresiva”. Y resaltó: “Lo manoteó de los pelos justamente donde tenía los golpes”.“Me dice: ‘vos tenés mi número, me podrías haber llamado’; y le dije ‘yo te quise llamar y el nene me pidió por favor que no te llamara porque vos los habías golpeado”, apuntó la vecina, tras lo cual enfatizó: “Cuando él me dijo que lo habías golpeado con un palo, obviamente no te llamé a vos, llamé a la Policía”.Por el violento episodio se abrió una causa a cargo de la fiscal Paula Bruera, quien dictó una orden de detención para la madre de la víctima y decidió imputarla por el delito de lesiones graves calificadas.En tanto, el nene fue trasladado al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, donde los médicos que lo revisaron determinaron que tiene una fractura en la base del cráneo y una hemorragia intracraneal. Aunque está fuera de peligro, los profesionales decidieron dejarlo internado en observación.Por otra parte, se supo que los otros dos hijos de la acusada fueron sometidos a un control médico para saber si también fueron víctimas de violencia.En las últimas horas, otro episodio de violencia familiar contra menores salió a la luz. El mismo, ocurrido en Corrientes, fue protagonizado por una mujer que golpeó salvajemente a su beba en plena calle y fue detenida luego de que la filmaran y se difundiera el incriminador video.

De acuerdo al relato de los vecinos, la bebé lloraba desconsoladamente ante los gritos e insultos de su madre. La Sección de la Mujer y el Menor, dependiente de la Unidad Regional V de Policía, intervino en el caso y comunicó que una comisión policial perteneciente a la institución de la ciudad se dirigió hasta la zona donde ocurrió el hecho para recabar información con los vecinos y comerciantes del lugar.Cuando dieron con la mujer, los oficiales la trasladaron hasta la seccional. La menor, por su parte, fue examinada por la médica de la policía, quien solicitó que sea internada en el Hospital Juan Bautista y quedó al cuidado de su abuela materna.