Jurado popular juzgará a acusado de asesinar a joven de un disparo en la cabeza

El juez de Garantías de Paraná, José Ruhl, resolvió remitir a juicio por jurados la causa que investiga el crimen de Gilda Klokcer, ocurrido el 9 de mayo de 2021 en una vivienda ubicada en calle Gobernador Parera y Miguel David, en sureste de la capital provincial.. Se le imputaron los delitos de Homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa, en concurso ideal con el de Homicidio imprudente.Cuando la audiencia estaba llegando a su fin, la defensa, a cargo de Natalia Salvatelli Cardoso y Alberto Salvatelli, presentó la renuncia a continuar en el cargo en disconformidad con la presunta falta de pruebas para investigar el primer hecho, consistente en el disparo que el imputado habría efectuado con una escopeta, que aún no fue hallada a pesar de los numerosos allanamientos que se realizaron, contra su hijo, Jonathan Dayer. Éste estuvo vinculado a la investigación en los inicios del legajo, pero la fiscal Melisa Saint Paul, lo desvinculó.Para la defensa no surgen del expediente elementos que puedan probar que el imputado disparó contra su hijo con el objetivo de quitarle la vida. En este sentido entendieron que se trata de una medida de Fiscalía para que el caso sea resuelto por un jurado popular y no por uno integrado por jueces técnicos.Al final de la audiencia, Alberto Salvatelli expresó: “Llegamos a la remisión a juicio con una diversidad acusatoria por parte del Ministerio Público Fiscal (MPF), donde se comenzó investigando la muerte de Gilda Klocker, en lo que ésta defensa estuvo de acuerdo en que hay que investigarla; pero transcurridos ciertos meses de la investigación se sobreseyó al hijo de Julio Dayer y le imputó al padre la tentativa de homicidio del hijo, sin que exista prueba alguna en el legajo de que ello así haya sucedido”.El letrado cuestionó que “en la audiencia se escuchó que no hay prueba científica ni testimonial de que eso haya pasado, incluso el mismo hijo de Dayer manifestó que a él no lo tocó ningún perdigón a pesar de que estaba a una distancia aproximada de seis o siete metros, según él, de la víctima; o sea que estaba para el otro lado de donde fue el disparo”. También añadió que “con la nueva ley de Juicio por Jurados, es el juez de Garantías el que debe resolver estas cuestiones. Vemos que las garantías del ciudadano sometido a un proceso, creo, que no están garantizadas, no se resuelven, se pasan la pelota para adelante”.Salvatelli sostuvo que “no podemos convalidar eso, por lo que ambos presentamos la renuncia a la defensa de Julio Dayer, de ninguna manera vamos a convalidar ni seguir con esto porque nos vemos en una situación en la que verdaderamente poner a un ciudadano en un juicio es de gravedad inusitada y viendo la forma en la que van resolviendo los jurados, que van invictos desde que están en la provincia, creemos que lo ponemos a nuestro pupilo en una situación de vida o muerte, por tal motivo renunciamos a la defensa al terminar la audiencia”.Saint Paul solicitó la remisión de la causa a juicio sosteniendo que la investigación está “agotada y completa”. Sostuvo que, en ésta instancia de remisión, existen en el legajo evidencias que comprometen a Dayer como autor del intento de homicidio del hijo, que no se concretó por circunstancias ajenas a su voluntad, y del crimen imprudente de Klocker.Se basó, fundamentalmente, en las testimoniales de los familiares que estuvieron en la vivienda donde ocurrió el hecho y en un informe balístico que determinaría la trayectoria del disparo y la ubicación del tirador y las víctimas. La defensa se opuso a las conclusiones que Fiscalía extrajo del informe, sostuvo que no dice nada de lo que la fiscal mencionó, y añadió que, respecto del disparo contra el hijo, ningún testigo ni ninguna evidencia, puede sostener que lo realizó con la intención de matarlo. También planteó que existen dudas de que Dayer haya sido el autor del disparo.A Dayer padre se le endilgó que” el 9 de mayo de 2021, aproximadamente las 20, en el patio delantero de la vivienda sita en calle Gobernador Parera y Miguel David, habitado por Julio Dayer y su grupo familiar, Jonathan Dayer luego de discutir con su padre Julio se retiró del lugar en dirección a su vivienda ubicada en el predio lindante al de su padre, sobre el lateral derecho, ocasión en la que Julio portando un arma de fuego tipo escopeta que hasta la fecha no ha sido habida, efectuó un disparo en dirección a su hijo con conocimiento del riesgo para la vida que ello conlleva, no logrando su cometido”.La acusación sostiene que “como consecuencia del disparo efectuado en contra de su hijo, los perdigones impactaron en la persona de Gilda Estefanía Klocker, pareja conviviente de Jonathan Dayer, quien se encontraba sobre la calle a una distancia aproximada de 20 metros, en la puerta de su domicilio, detrás de un poste de madera y un cañaveral -no a la vista-, provocándole la muerte el 10 de mayo del año pasado por traumatismo grave de cráneo con fractura temporal izquierda, hemorragia subdural y subaracnoidea a predominio del hemisferio cerebral izquierdo y lesión severa de tronco encefálico por herida de arma de fuego de proyectil de carga múltiple”.