Ampliaron la perimetral del femicida Tablado con padre de Carolina Aló

En sus considerandos, Urbancic de Baxter tuvo en cuenta “la gravedad de la problemática ventilada en autos, el alto riesgo que suponen los diversos incumplimientos en que ha incurrido el denunciado, así como los nuevos hechos de violencia en los que aquel habría incurrido, de los que este Juzgado ha tomado conocimiento con fecha 1° de agosto de 2022”.



La jueza hace referencia a una nueva denuncia que tuvo hace 10 días Tablado en Bell Ville, cuando sus vecinos escucharon una discusión que tuvo con su ahora expareja, que derivó en el arribo de la Policía al domicilio, la expulsión del denunciado del hogar, una perimetral y su mudanza a un hotel de la ciudad cordobesa, aunque luego la joven no instó ninguna denuncia penal por violencia de género.



Hace tres semanas que Tablado había pedido ante el juzgado que ahora le amplió la perimetral, permiso para cambiar de domicilio y mudarse a partir del 13 de agosto a una vivienda de su familia ubicada en la localidad de San Clemente del Tuyú, en el partido de La Costa, viaje que primero hará en micro desde Bell Ville hasta la terminal del barrio porteño de Retiro y luego en un auto particular con su hermano hasta la localidad balnearia.



El Honorable Concejo Deliberante del Partido de La Costa, en una sesión especial realizada el viernes pasado, declaró a Tablado “persona no grata” en votación unánime y el lunes ya hubo una marcha de repudio a su llegada en la Plaza de las Banderas del centro de San Clemente, donde decenas de personas marcharon bajo la consigna “113 puñaladas, 113 veces no, fuera Tablado”.



Cuando tenía 20 años, Tablado fue protagonista de uno de los casos policiales más resonantes de la historia criminal argentina cuando el 27 de mayo de 1996 asesinó de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló (17), en su casa de la calle Albarellos al 300 de Tigre.



En 1998 fue condenado por la justicia de San Isidro a 24 años de prisión por "homicidio simple" y evitó la perpetua, y en 2013, sumó la segunda condena por amenazar a su exmujer -con quien se casó en la cárcel-, y su exsuegra, y se le unificó una pena única de 26 años y seis meses que debía agotarse a fines de 2022.



Por el beneficio de la derogada Ley del "2x1" y los cursos que hizo en prisión como "estímulo educativo", el cómputo de la condena se le redujo y la pena se le dio por concluida el 28 de febrero de 2020, cuando abandonó la Unidad 21 de Campana y se fue a vivir a la misma casa de Tigre donde cometió el femicidio, tras lo cual violó las perimetrales que tenía con Edgardo Aló y de una impuesta hacia sus hijas mellizas y volvió a ser detenido.



Tras ser condenado a un año de prisión efectiva por dos hechos de “desobediencia” y de cumplir su nueva pena, el 15 de diciembre pasado Tablado recuperó su libertad al salir de la Unidad 46 del Complejo Penitenciario San Martín.



Ese mismo día, Tablado viajó a Bell Ville para mudarse a la casa de una nueva novia cordobesa, a quien solo había conocido por redes sociales y de quien ahora ya está separado, una de las razones por la que pidió irse a vivir ahora a San Clemente.