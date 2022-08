Persecución, choque y secuestro de cocaína: los detenidos tienen antecedentes

Policiales Persecución policial y choque culminó con el secuestro de cocaína en Paraná

Detuvieron anoche en Paraná a dos hombres, de 32 y 37 años, tras una persecución policial y choque contra una casa, que había iniciado cuando un móvil policial advirtió cómo desechaban un envoltorio con droga; se confirmó aque tenían 200 gramos de cocaína.el jefe de Patrulla del 911, César Gutiérrez. El personal policial logró detener a uno de los sospechosos y el otro se dio a la fuga de forma peatonal; previamente habían arrojado un celular y una bolsa con estupefacientes.“El procedimiento continuó con la aprehensión de este individuo y, después, ingresó un llamado al 911 a través del que informaron que escuchan ruidos en un pasillo de calle Necochea; el personal policial se acercó de forma peatonal y encontró a este sujeto que se había dado a la fuga”, confirmó el comisario al aclarar que, “al momento de la detención, el individuo no opuso resistencia y solo tiró la bolsa que llevaba consigo, la que también tenía estupefacientes”.En la oportunidad, el funcionario policial aclaró que “ambos detenidos cuentan con antecedentes penales por delitos graves”. “Uno de ellos había salido recientemente de la unidad penal”, destacó.Tras la intervención del personal de Toxicología, por disposición de la fiscal Patat, se confirmó que el primer envoltorio tenía un peso de 54 gramos y el segundo envoltorio 154 gramos, ambos positivo para cocaína. Durante el operativo policial, además, fueron secuestrados el vehículo que utilizaban estas personas y les secuestraron los teléfonos celulares. “Quien conducía era el propietario del vehículo que fue secuestrado”, indicó Gutiérrez.“El operativo se registró entre las 23 y las 00, cuando afortunadamente no transitaba nadie en la calle debido a las inclemencias del tiempo y, dado que estaba lloviendo, eso fue lo que determinó que el vehículo pierda el control y colisione contra el domicilio”, estimó el comisario al destacar que no se reportaron inconvenientes durante la persecución policial.Gutiérrez comunicó que las tareas de identificación se realizan continuamente en horarios nocturnos. “Personal de 911, en las recorridas, procede a identificar a tanto a personas que andan de forma peatonal como en vehículos para establecer que hacen en la calle a altas horas de la noche”, explicó.