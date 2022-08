Golpeó brutalmente a su hijita que terminó hospitalizada: agresión quedó filmada

En la localidad correntina de Santo Tomé, una joven golpeó a su hija en plena calle. La niña terminó hospitalizada. Fue agredida con golpes de puño y patadas y todo quedó filmado. Las autoridades locales insistieron en denunciar los hechos de violencia para resguardar a las víctimas.Una beba de un año y diez meses fue agredida por su madre biológica en la vía pública. La pequeña debió ser internada tras los puñetazos, patadas e insultos que quedaron registrados porque varios vecinos la filmaron y también quedó captado por las cámaras de la vía pública.

La Sección de la Mujer y el Menor, dependiente de la Unidad Regional V de Policía intervino en el caso luego de que se conociera el video. Según indicaron, una comisión policial se acercó a las calles indicadas en las fotografías, pero no encontraron testigos, ya que los locales estaban cerrados. En principio, se desconocía la identidad de la mujer. “Siguiendo comentarios de medios de comunicación y de redes sociales, y tras pistas fallidas, se logró identificar a la persona del video en cuestión”, aseguraron.Luego de las averiguaciones dieron con la mujer identificada con las iniciales FCM, de 22 años que quedó detenida. Los efectivos indicaron que la mujer aseguraba que era mentira lo sucedido, que no había golpeado a la pequeña. Además, no quería decir dónde estaba la beba en ese momento. Una familiar comentó a los policías que “siempre agrede física y verbalmente a sus hijos, que no es la primera vez que sucede esto”.La madre y la beba fueron trasladadas a la comisaría. Tras el examen de la médica policial, se solicitó la internación de la niña, entonces la trasladaron al Hospital Juan Bautista. Además, quedó al cuidado de su abuela materna. En el caso interviene el fiscal de Instrucción y la asesora de Menores e Incapaces, publica el diario El Litoral de Corrientes.