Rayaron y causaron otros daños en el auto de una concejal entrerriana

La concejal Natalia Guiot, del Frente de Todos de Ubajay, denunció que le vandalizaron su auto.La denuncia realizada ante la Comisaría de dicha localidad del Departamento Colón afirma que dejó su Volkswagen Gol, cinco puertas, de color gris, en el sector de cochera que se encuentra ubicado en la parroquia Santa Inés. Cuando se dispuso a salir en el mismo, constató daños.En ese sentido, relató que se trataba de “una pinchadura en el neumático trasero derecho, rayones en puerta delantera y trasera del lado derecho, resaltando que en las ralladuras de la puerta trasera se logra observar la leyenda “pu. . .”, daños en ambas micas traseras, los faltantes de la escobilla del limpia luneta, la chapa patente trasera y la tapa del tanque de combustibles”.En ese marco, en la denuncia, la concejal dejó asentado que “es importante destacar quepor publicaciones en redes de cuentas ficticias, las cuales seguramente deben tener algún tipo de connotación política”.Asimismo, recordó que “hace aproximadamente tres meses me dañaron la mica trasera izquierda de mi rodado” pero estos hechos no habrían sido denunciados hasta el momento.La concejal no estimó posibles testigos ni posibles autores, ya que salvando diferencias inherentes a su función como concejala, dice no tener problemas con nadie.Mientras tanto, Guiot manifestó que “más allá del sacrificio que me cuesta pagarlo ahora se suma esto. Realmente”.En este punto, sentenció que “nada justifica estos actos. Temo por mi vida y la de mi familia. Ya no sé qué sigue en mi pueblo, el que me vio nacer, el que fue siempre tranquilo. Espero esto se aclare pronto porque”.El intendente Marcelo Giménez y todo su equipo de gestión repudiaron “los hechos de violencia ocurridos para con la concejal (opositora) Natalia Guiot y se suma al pedido de pronto esclarecimiento poniendo a disposición todas las herramientas necesarias”.“Quienes integramos la Red Provincial de Concejalas Justicialistas de Entre Ríos, repudiamos rotundamente los hechos de vandalismo que padeciera la compañera Natalia Guiot, concejala de Ubajay, una de las representantes de nuestra Red en la Mesa Nacional”, señala el comunicado emitido.Las ediles expresaron que “conocemos el trabajo permanente que lleva adelante la compañera para mejorar la realidad de los vecinos y las vecinas de su pueblo desde el lugar que hoy ocupa; podemos dar fe de su capacidad y compromiso, por lo que entendemos que estas acciones pretenden intimidar y desalentar su tarea, y son una clara muestra de violencia política”.“Desde la Red, expresamos nuestro apoyo a Natalia y exigimos el pronto esclarecimiento de este caso”, finaliza el parte.