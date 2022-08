Falleció un hombre que había sido baleado en febrero por un ex penitenciario

Situación procesal

El hecho

Un ex penitenciario está acusado de ser el autor de la balacera contra cuatro hombres que llegaron hasta su vivienda en un auto, con quienes discutió por un conflicto. En el hecho, baleó a dos personas, de las cuales una quedó internada gravemente durante meses., por un disparo en la cabeza, en el hospital San Martín.En las últimas horas, se conoció que el herido de gravedad finalmente falleció. El deceso ocurrió la semana pasada y la víctima fue identificada como Maximiliano Bertoldi, indicóFiscalía sostiene que disparó para matar. La defensa, que se trató de una legítima defensa en estado de emoción violenta en medio de un grave incidente, en el que su hijo de cinco años sufrió traumatismo de cráneo.Se sabe que la jueza de Garantías de Paraná, Paola Firpo, resolvió remitir las actuaciones para que se remita a juicio por jurados los legajos en los que se trata de determinar la responsabilidad de Silvio Raúl Martínez, el ex penitenciario de 42 años, que está acusado de cometer tres violentos delitos.El hombre de 42 años efectuó varios disparos con una pistola calibre 9 milímetros, que hasta el momento no fue hallada: una bala impactó en la espalda de Alexis Mildemberger, de 21 años, quien sobrevivió porque el proyectil no le afectó ningún órgano vital; otro alcanzó a Bertoldi, de 30 años, en la cabeza y le produjo estallido de cráneo.El acusado está detenido en la modalidad de arresto domiciliario en la casa de un familiar. Espera por el juicio. Ocurrió el 5 de febrero de este año , cuando en el contexto de un violento incidente, disparó, con un arma calibre 9 milímetros que aún no fue hallada, contra tres personas que fueron a buscarlo a su casa. Las hipótesis acusatoria y defensiva difieren en cuanto a las intenciones de los visitantes. Para Fiscalía fueron a hablar por problemas de vieja data. Para la defensa fueron a agredir a la familia del imputado. El incidente ocurrió en barrio Las Chacras, en la zona de Avenida Circunvalación y Avenida Almafuerte, en el este de Paraná.