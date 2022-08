Salida con Rodrigo Noya: la última noche de los hermanos que murieron en choque

Policiales Dos hermanos murieron tras chocar su auto de frente con un camión en Río Negro

El accidente

Un auto en el que viajaban dos hermanos se cruzó de carril y embistió de frente a un camión que circulaba en sentido contrario. Producto del fuerte choque, murieron Juan Cruz e Iván Membribe, los dos jóvenes. El accidente fatal ocurrió el sábado por la mañana en Río Negro.Todo sucedió en una zona recta de la ruta 151, entre la localidad de Barda del Medio y el municipio de Contralmirante Cordero. La policía aún investiga las causas.Ambos jóvenes, de 20 y 21 años, eran jugadores del Club Obrero Dique de la localidad de Barda del Medio. Juan Cruz jugaba en Tercera y Primera División, mientras que Iván jugó un tiempo, pero ya no pertenecía al club. En medio del dolor, la institución le envío las condolencias a la familia y lamentó el fatal accidente.Los chicos eran amigos del actor Rodrigo Noya, con quien compartieron una de las últimas salidas previas al choque. “Gracias Rodri, hiciste que pasaran su última noche increíble”, escribió en sus redes sociales José, hermano de las víctimas.De acuerdo a los posteos de su hermano, Juan Cruz había comenzado a trabajar hace poco tiempo y estaba en su día de franco cuando ocurrió el fatal accidente. Mientras que Iván tenía planeado finalizar sus estudios. Ambos disfrutaban de viajar y tenían sus redes colmadas de fotos en distintas ciudades de país.La municipalidad de Cordero y Barda del Medio lamentaron el trágico desenlace. “No podemos más que lamentar el fallecimiento de los hermanos Juan Cruz e Iván Membrive. Jóvenes hijos de Barda del Medio, con gran parte de su vida transcurrida en el Club Obrero Dique. Acompañamos a su familia y amigos en esta gran pérdida”, escribieron.Aún se están investigando las causas del choque que llevó a la muerte de los dos jóvenes. Pese a que el asfalto de la ruta en la que circulaban está en buen estado, se registró acumulación de agua a causa de las lluvias y el pavimento estaba mojado. Por eso, no se descarta que este sea uno de los motivos que provocó el accidente.Las dos víctimas iban a bordo de un auto Renault Clio que terminó incrustado en el camión. En tanto que el conductor del otro vehículo, que no resultó herido, viajaba en un Mercedes Benz Accelo. Fuente: (Tn)