Robaron en un taller herramientas y dinero: la impotencia del dueño

“Me dan ganas de largar todo e irme”, expresó Diego Sosa con la voz quebrada. El fin de semana sufrió un robo en su taller, ubicado en barrio Pueyrredón de Córdoba, y aún se pregunta cómo volver a empezar después de semejante daño económico.



Dos delincuentes ingresaron a robar en plena madrugada del sábado. Traspasaron una reja y sustrajeron herramientas y dinero por más de un millón de pesos. Las cámaras de seguridad registraron el hecho. Sin embargo, fue demasiado tarde cuando la víctima se dio cuenta.



Diego llegó pocas horas después al taller y encontró todo desordenado: “Se llevaron herramientas y lo más doloroso es que no las van a usar para trabajar, las van a revender y va a haber gente que las va a comprar”. “Un círculo que no se va a terminar más”, lamentó en diálogo con Arriba Córdoba.



El hombre aseguró que no le queda otra opción más que resignarse. Confesó que en varias charlas con sus hijos surgió la idea de irse del país. “Estamos cansados”, manifestó emocionado, pero sostuvo que “no queda otra que seguir para adelante”.



“Uno quiere quedarse en Argentina pero estas cosas te hacen pensar mucho todo”, agregó. En ese sentido, remarcó que el capital que logró con mucho esfuerzo es enorme y podrían vender todo “porque acá, ¿qué queda por hacer?”, se preguntó. “Prácticamente resignarse”, se respondió cansado. (El Doce)