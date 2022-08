Asesinaron a un joven por la espalda y detuvieron a un adolescente de 16

Un joven de 18 años fue asesinado de un disparo por la espalda cuando viajaba en moto junto a un amigo por la localidad chaqueña de Tres Isletas, y por el crimen fue detenido un adolescente de 16, presunto autor del disparo, junto a un cómplice de 20, informaron hoy fuentes policiales.



El hecho se registró cerca de las 8.10 de esta mañana cuando dos jóvenes viajaban en moto por el Acceso ex Combatientes de Malvinas, entre Formosa y avenida Los Agricultores, en la mencionada localidad del norte de Chaco.



Según expresaron las fuentes, el que manejaba la moto, un adolescente de 17 años, relató que su acompañante, identificado como Edgar Javier Monzón, de 18, fue alcanzado por un disparo de arma de fuego cuando eran seguidos por otros dos jóvenes armados.



El adolescente expresó que el que iba como acompañante en la otra moto tenía un rifle con el que disparó para luego darse a la fuga.



Rápidamente los testigos llamaron a una ambulancia, pero no lograron salvar la vida de Monzón, quien tenía un disparo en la espalda.



Con la información obtenida, personal de la Comisaría de Tres Isletas iniciaron las tareas de rastrillaje para dar con los presuntos autores.



Finalmente se logró identificar dos domicilios en donde se realizaron sendos allanamientos que finalizaron las detenciones de un joven de 20 años y de un adolescente de 16, quien fue señalado como el que efectuó el disparo que mató a Monzón.



La policía incautó la moto en la que se desplazaban al momento del hecho y pero hasta el momento no se halló el arma utilizada para cometer el crimen.



Fiscal en turno dispuso que se inicien las actuaciones judiciales por “Supuesto Homicidio” y que el cuerpo sea llevado a la morgue para la autopsia y que luego sea entregado a los familiares.