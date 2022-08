Hombre asesinado a golpes en Paraná: el robo de una garrafa sería el motivo

Solicitud

El hecho

Video y robo de garrafa

Riesgo de fuga

Cargo

Días atrás se dictó la prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 6 de Paraná, de la mujer sospechada de asesinar con 15 golpes en la cabeza a Enrique Pablo Atencio, un hombre de 75 años, con el presunto objetivo de robarle una garrafa.El juez de Garantías Nº 3 de Paraná en turno, Ricardo Bonazzola, resolvió el viernes 5 “hacer lugar a lo solicitado por las partes, y en consecuencia disponer la prisión preventiva de Andrea Guadalupe Lacombe Fischer, por el término de 30 días, debiendo ser alojada en la Unidad Penal Nº 6 de Paraná, hasta el día 4 de septiembre de 2022 a las 13 y, vencido dicho término, no habiendo disposiciones en contrario, recuperará automáticamente la libertad”.El juez también dispuso “autorizar el traslado de Lacombe Fischer…, desde la Unidad Penal Nº6 de Paraná, hasta el Hospital Escuela de Salud Mental de esta ciudad de Paraná, para ser evaluada por los profesionales médicos. Dicho traslado será efectuado por personal de la división Alcaidía de Tribunales, debiendo Lacombe Fisher ser reintegrada a su lugar de alojamiento, una vez atendida en dicha Institución”.El fiscal que lleva adelante la investigación, Juan Malvasio, y Sebastián Ludi, defensor de la imputada, interesaron conjuntamente se dicte la prisión preventiva por el plazo que terminó resolviendo el juez. Asimismo solicitaron que se autorice el traslado de Lacombe Fischer al Hospital Escuela de Salud Mental, lo que también fue receptado por el juez, para un control en virtud de que fue medicada por su severo cuadro de adicción a los estupefacientes.La imputada, según consta en el legajo, al momento de su detención se desempeñaba como cuida coche y vivía en una vivienda ubicada en calle Ameghino N° 243 debajo del puente blanco, de Paraná. Al ser consultada por sus datos personales, reconoció que consume marihuana y cocaína, “diariamente”.La mujer, fue imputada del hecho ocurrido el “2 de agosto de 2022, aproximadamente las 21” cuando “se hizo presente en la vivienda de Pablo Enrique Atencio, sita en calle Ameghino -ingresando por un pasillo, debajo del puente- de la ciudad Paraná, y con la finalidad de apoderarse de una garrafa color amarilla que se encontraba en el interior de la vivienda, y asimismo para procurar su impunidad, luego de consumada la apropiación, utilizando un caño de metal hueco color blanco de un metro de largo aproximadamente, le propinó a Atencio al menos quince golpes en la cabeza, provocándole traumatismo encefalocraneano, lo que en combinación con mecanismo asfíctico por broncoaspiración de sangre, le ocasionó la muerte de manera inmediata, luego de lo cual Lacombe Fischer se retiró del lugar con la garrafa sustraída en su poder”.El juez evaluó que el pedido se fundó en que “con la evidencia colectada hasta el momento se puede sostener como probable la participación de Lacombe Fischer en el hecho imputado, lo que se demuestra en primer término a partir de las tareas investigativas realizadas por el personal de la División Homicidios en el lugar del hecho; más en concreto por las entrevistas mantenidas con vecinos del lugar y el hallazgo de un video capturado por las cámaras de uno de estos vecinos, a partir de los cuales se logra reconstruir la situación ocurrida la noche del hecho, quedando demostrado que una pareja compuesta por un varón y una mujer fue observada a pocos metros de la escena del crimen, llevando consigo una garrafa de color amarillo”.El fiscal entendió que la medida es “más que procedente”… ya que, “aún resta colectar numerosa evidencia en el marco de esta pesquisa, dado que se encuentran en los primeros tramos de una investigación de gran complejidad, que es menester entrevistar en sede fiscal a los vecinos del lugar, testigos de los allanamientos y eventuales testigos que puedan surgir, a fin de recabar a partir de sus declaraciones precisiones acerca de la secuencia de lo ocurrido la noche del hecho”.Malvasio también entendió que “…es necesario conjurar el riesgo de fuga de la achacada, habida cuenta que la pena que se espera como resultado del presente proceso, dada la calificación legal adoptada por la Fiscalía, será necesariamente de cumplimiento efectivo, por lo que no resulta aventurado pensar que la misma procure evadir la investigación, sustrayéndose de los fines del proceso”.En la instrucción de la causa expuso el comisario Gustavo Blasón, que en un informe que remitió el 4 de agosto, puso en conocimiento que una mujer se presentó y se declaró autora del hecho. De acuerdo a las tareas investigativas realizadas, Blasón expresó que la mujer, que vive en calle España al final, “comentó situaciones que no concuerdan de modo alguno con la evidencia recolectada hasta el momento en el marco de la investigación”. El funcionario añadió que la mujer terminó reconociendo que Lacombre Fischer le dijo que se haga “cargo del homicidio del señor que mataron debajo del puente”. Fuente: (El Diario)