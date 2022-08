Encuentran un cuerpo en el lugar donde una lancha pasó por encima a un bote

Un cuerpo fue encontrado en el río Luján y se intentaba establecer si es una de las personas desaparecidas tras el accidente ocurrido anoche entre una lancha y un bote, a la altura del partido bonaerense de San Fernando.En tanto, los buzos continuaban buscando a la otra persona de la que no se sabe nada desde la noche del jueves cuando el bote en el que viajaba junto a otras tres fue embestido por una lancha que iba a gran velocidad.Tanto el conductor como el acompañante de la lancha que ocasionó el accidente, dieron positivo en el test de alcoholemia y quedaron detenidos.El trágico hecho ocurrió alrededor de las 19:40 del jueves a la altura de la localidad de San Fernando y cerca de un puesto de seguridad de la Prefectura Naval, por lo cual los uniformados lograron rescatar a dos de las víctimas que se encontraban con lesiones y fueron trasladadas hacia el Hospital Petrona V de Cordero.El choque se produjo a las 19.40 del jueves, en el Canal San Fernando, frente a un puesto de Prefectura. Según el fiscal, José Ignacio Amallo,. "Según la prueba con pipeta, habían consumido alcohol. Ahora, ordené extraerles sangre para verificar cuanto habían consumido realmente", sostuvo.Tanto los papeles de la lancha como la vigencia del registro de quien navegaba, en principio, según Amallo, "estarían en regla". Aún, pero en la causa importará lo que diga el análisis toxicológico. No se encontraron botellas dentro de la embarcación. Ambos hombres quedaron detenidos.La embarcación de las víctimas iba en la misma dirección que la lancha y no tenía ninguna luz encendida, según precisaron a Télam fuentes judiciales.Tras el impacto, las peores consecuencias las sufrieron las cuatro personas iban en la pequeña embarcación, que terminó partida. Todos regresaban de su trabajo en la isla Nicolini.Claudia Verónica Castro (35 años), que trabajaba como mucama en una vivienda de la zona, y Sixto Quiroga (29), que era estaquero en esa misma propiedad, sufrieron cortes y politraumatismos, por lo que fueron trasladados al Hospital Provincial Petrona V. de Cordero, donde permanecían estables y sin riesgo de vida. Según trascendió, ellos dos eran los únicos que usaban chalecos salvavidas.Por otro lado,. Como parte del operativo de búsqueda, a contra reloj, cuatro lanchas de la Prefectura rastrillaban la zona del accidente desde el jueves por la noche. Este viernes los buzos tácticos se sumaron al operativo.De acuerdo al relato de los testigos, el choque ocurrió frente al puesto de Prefectura, por lo que los efectivos acudieron tras escuchar el impacto. El bote destrozado se hundió por completo casi de inmediato., según informó el canal de noticias TN.Familiares de los ocupantes del bote chocado se acercaron al lugar del choque y aseguraron que la pequeña embarcación cumplía con las condiciones necesarias para navegar, incluyendo la iluminación correspondiente.