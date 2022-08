Hombre asesinado a golpes en Paraná: detuvieron a una mujer

Un hombre fue hallado muerto dentro de su vivienda ubicada en calle Ameghino, en la zona del puente Blanco, en barrio La Floresta, de la ciudad de Paraná. Ocurrió en la noche del martes y la víctima fue identificada como Enrique Pablo Atencio, de 75 años.Según se informó, recibió al menos 15 golpes en la cabeza con un objeto contundente. Testigos indicaron que la casa “estaba llena de sangre”.Tras recabar información, en la tarde de miércoles la Policía concretó un allanamiento y una pareja quedó demorada.Fue identificada en la División Antecedentes Personales, dependiente de la Dicción Criminalística, y posteriormente fue trasladada a Alcaidía de Tribunales, donde quedó a disposición de la Justicia.Horacio Blasón, jefe de la División Homicidios, dijo aque "por todo el cúmulo de pruebas que se ha recolectado en la causa la mujer quedó detenida.. Es una persona que vive en cercanías a donde ocurrió el hecho"."Se realizaron allanamientos y se siguen realizando distintos operativos. Se secuestraron elementos que serán peritados.", aseguró.Remarcó que "vecinos aportaron información que está siendo procesada en fiscalía."., porque la víctima no tenía contacto con nadie ni tampoco tenía problemas con otras personas. Prácticamente no entraba gente a su casa.y estamos investigando si faltan otros elementos", dijo.Blasón manifestó que "los vecinos lo veían salir a Atencio de mañana y volver de tarde, no tenía contacto prácticamente con él. Tampoco nadie conocía el interior de la vivienda".