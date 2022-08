Captador de futbolistas denunciado por abuso está con prisión preventiva

Sociedad El testimonio de joven que fue víctima del captador de futbolistas en Concordia

El caso se desató tras la denuncia hecha por el familiar de un adolescente contra Diego Martínez, un captador de futbolistas. El chico conoció al “cazatalentos” en febrero de este 2022, en una prueba de fútbol en la ciudad deportiva del club Rosario Central.Según la denuncia, al chico de 15 años, el acusado -oriundo de Concordia- le habría prometido “los mejores botines”, a cambio que accediera a sus bajos instintos. Vale aclarar que el implicado ahora está detenido en la ciudad de Rosario.El fiscal Diego Meinero contó que "la investigación se inicia por noticia del tío de la víctima" y el captador de talentos "se presentaba y prometía conseguir pruebas en algunos clubes".El proyecto con el que se captaba jugadores adolescentes se llama "DM área de Captación" y como titular figura un joven mayor de 29 años de edad, identificado como Diego Martínez, quien, es un concordiense que tuvo un fugaz paso por categorías inferiores de la ciudad y luego colgó los botines para incursionar en la captación de valores jóvenes.Este mismo Martínez, a través de la red social Instagram, se presenta como "representante" y en su descripción publica una frase que reza: "Soñar es fácil, cumplirlo es un reto y hacerlo realidad una meta".El fiscal de la causa explicó aque "el niño no tenía celular propio pero usando el celular del propio representante, le manda un mensaje al padre de que lo vaya a buscar".Al familiar esta situación le llamó la atención por lo que "le pidió al tío de la víctima que se acerque hasta el lugar, que lo vaya a buscar y ahí el niño termina contando que esta persona intentó abusarlo"."En el relato con psicólogas, se da cuenta que sí existió un abuso sexual simple", destacó Meinero. Agregando que, formalizada la denuncia, "la primera medida que se toma es ordenar que personal policial busque al niño, recibir su relato e inmediatamente se solicitó una orden de allanamiento para este hotel".El fiscal reconoció que sobre el denunciado "no teníamos mayores datos, sólo un número de teléfono y encima tiene un nombre bastante común por lo que buscarlo en base de datos fue difícil".A pesar de las dificultades, el allanamiento se pudo concretar "y se detuvo a esta persona por la figura de abuso sexual simple, bajo la modalidad de tocamiento", enfatizó.Meinero agregó que el imputado "no tiene antecedentes penales" pero justamente el caso "se difundió en redes y en medios de comunicación, por lo que están apareciendo algunas otras personas que han sido víctimas, pero no - todavía - en la misma modalidad; es decir como representante de futbolistas"."Por ahora, fueron denuncias periodísticas, pero sí nos sirven para trabajar en contexto, con delitos llamados de "alcoba"; donde no hay testigos de estos hechos y que a veces son de cierta antigüedad", contó el fiscal.Por tal motivo, exhortó a potenciales denunciantes a que se comuniquen a su oficina a través de su mail [email protected] Por último, el funcionario judicial ilustró que el concordiense "está imputado por abuso sexual simple pero agravado por la figura de la guarda". Por lo que está "actualmente con prisión preventiva por 90 días"."La investigación sigue y lo que más nos urge es revisar el teléfono - que ya se envió para pericia - y recabar la información en Cámara Gesell", remató. Aclarando que el imputado "tiene un defensor legal, de la defensa pública y no con un abogado particular".