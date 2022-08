La defensa de Pachelo pidió que se haga un reconocimiento en El Carmel

El pedido fue hecho durante la declaración como testigo de quien tenía a cargo la proveeduría del barrio en 2002, Alfredo Torres.



El abogado de Carlos Carrascosa, viudo de Belsunce y hoy querellante en el caso, le preguntó a Torres si era necesario pasar por la casa de la víctima para ir al house del barrio.



Es que según la versión de Pachelo, el día del crimen pasadas las 18 (María Marta fue asesinada las 18.30), se cruzó con unos tres testigos por la calle San Carlos a unos metros de la vivienda de la víctima, porque estaba de paso al house para ir a buscar el vehículo que había dejado estacionado allí su mujer.



Pero la fiscalía y la querella intenta fijar que no era necesario pasar por allí para ir al house, y al contrario, se podía tomar un camino alternativo. La duda que quiere plantear la acusación es ¿qué hacía Pachelo ahí si no era necesario por no ser el único camino de su casa al house’?.



Torres, el empleado que aún trabaja en El Carmel, dijo señalando un mapa digital expuesto en una pantalla que no era necesario ir por el camino que tomó Pachelo y sí podía tomar otro alternativo sin la necesidad de pasar cerca de la vivienda de la víctima.



Incluso, dio una primera versión y ante la reiteración de las preguntas volvió a señalar sobre el mapa el camino pero la defensa dijo que dio otra versión.



Pachelo mismo, asumiendo el rol de un abogado más (tiene tres asignados para el juicio), se levantó de su silla, fue hasta las pantallas y le comenzó a preguntar a Torres.



Finalmente, el testigo dibujó con resaltado los caminos posibles en el propio estrado de los jueces que se lo quedaron para incorporarlo al expediente.



Sí dejó en claro que por el camino que habría tomado Pachelo es intransitable con lluvia, y ese 27 de octubre de 2002 llovió.



En medio de la discusión, el abogado Ribas, uno de los que defiende a Pachelo, insistió ante el tribunal de ir a realizar un reconocimiento a El Carmel.



"Iremos", fue la respuesta de Federico Ecke, presidente del Tribunal Oral que lleva adelante el debate contra Pachelo.



NA