Se desprendió el acoplado de un camión y volcó en la Ruta 12

Un accidente de tránsito ocurrió este mediodía en la Ruta Nacional 12, en el kilómetro 561, a la altura de la localidad de El Solar, en el departamento La Paz.Fuentes policiales indicaron que un camión de una empresa avícola que llevaba un acoplado cargado con alimentos balanceado para pollos, protagonizó el siniestro vial.El accidente ocurrió cuando, por razones que se desconocen, se produjo la rotura del enganche y se desprendió el acoplado. Por tal motivo, el vehículo siguió su marcha descontrolada, salió de la cinta asfáltica y volcó en la banquina, se dio a conocer.Afortunadamente, en ese momento no circulaba otro vehículo en el trazado vial, que podría haber chocado contra el acoplado. El tránsito no se interrumpió debido a que el acoplado volcado no obstaculizaba la cinta asfáltica.Según indicaron desde la policía, el chofer del camión, un hombre de 40 años, no sufrió heridas. Lso efectivos de la Comisaría de El Solar, señalaron que, al lugar, llegó otro camión para realizar el trasbordo de los granos. Además, vecinos colaboraron con dos tractores para incorporar al rodado en cuestión.